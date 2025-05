Zaatakował ratownika udzielającego pomocy kobiecie i groził mu śmiercią

Groził policjantom i medykom Źródło: Dolnośląska policja

45-latek próbował uderzyć ratownika medycznego udzielającego pomocy kobiecie, a następnie groził mu śmiercią. Policjanci obezwładnili i zatrzymali agresora. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło około godziny 4:30, na jednej z ulic Lubina na Dolnym Śląsku. Policjanci zostali powiadomieni przez pracowników szpitala o wyjściu z placówki kobiety, która potrzebowała pomocy. Funkcjonariusze odnaleźli ją na ulicy Krasickiego, wezwali na miejsce pogotowie.

"Kiedy medycy udzielali pomocy kobiecie, przechodzący obok mężczyzna niespodziewanie zaatakował ratownika, próbując go uderzyć. Kiedy medyk uniknął ataku, sprawca grożąc mu pozbawieniem życia i zdrowia, próbował zmusić go do zaniechania czynności" - podała dolnośląska policja.

Policjanci obezwładnili i zatrzymali 45-latka z Lubina.

"Agresor stawiał czynny opór, groził śmiercią jednemu z interweniujących funkcjonariuszy, a także wielokrotnie znieważał słowami wulgarnymi. Próbował również swoim zachowaniem zmusić policjanta do zaniechania czynności służbowych" - dodano w komunikacie.

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec funkcjonariusza publicznego – zarówno ratownika jak i policjanta, a także zmuszania ich do zaniechania prawnych czynności służbowych. Jak ustalili śledczy, 45-latek w przeszłości odbywał już karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwo.

Sąd zastosował wobec podejrzanego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Z uwagi na to, że podejrzany działał w warunkach powrotu do przestępstwa, może mu teraz grozić kara 4,5 roku więzienia.

