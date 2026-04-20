Skradziony piec do pizzy znaleźli na złomie
Zgłoszenie o kradzieży wpłynęło do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w miniony czwartek. Skradziony został piec do wypiekania pizzy o wartości około 20 tysięcy złotych.
"Urządzenie zostało pozostawione rano przy rampie rozładunkowej, skąd miało zostać przetransportowane w inne miejsce. Niestety, w tym czasie doszło do kradzieży" – podaje policja.
Zarzuty dla 32-latka
Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Urządzenie zostało odnalezione następnego dnia w jednym ze skupów złomu i zwrócone właścicielowi.
Pięć dni później w ręce policji wpadł 32-letni mieszkaniec miasta. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za który grozi kara do pięciu lat więzienia.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Legnica