Wrocław Skradziony piec do pizzy znaleźli na złomie Oprac. Anna Winiarska |

legnica

Zgłoszenie o kradzieży wpłynęło do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w miniony czwartek. Skradziony został piec do wypiekania pizzy o wartości około 20 tysięcy złotych.

"Urządzenie zostało pozostawione rano przy rampie rozładunkowej, skąd miało zostać przetransportowane w inne miejsce. Niestety, w tym czasie doszło do kradzieży" – podaje policja.

Piec został odnaleziony w skupie złomu Źródło: KMP Legnica

Zarzuty dla 32-latka

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Urządzenie zostało odnalezione następnego dnia w jednym ze skupów złomu i zwrócone właścicielowi.

Pięć dni później w ręce policji wpadł 32-letni mieszkaniec miasta. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za który grozi kara do pięciu lat więzienia.

