Przyjechała z trzema synami do sądu na przesłuchanie, była pijana

Policjanci z Legnicy (województwo dolnośląskie) zatrzymali 39-latkę, która pijana przyjechała do sądu z trójką swoich synów. Teraz grozi jej do pięciu lat więzienia.

- Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o tym, że nietrzeźwa matka przywiozła na przesłuchanie do sądu trójkę swoich dzieci. Przebadali 39-latkę alkomatem - informuje Jagoda Ekiert z policji w Legnicy. I dodaje, że wynik to ponad dwa promile w wydychanym powietrzu.