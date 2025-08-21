Logo strona główna
Wrocław

W katedralnej wieży znaleźli "najstarszą na świecie kapsułę czasu"

W legnickiej katedrze odkryto najstarszą na świecie kapsułę czasu
legnica
W wieży katedry św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy odkryto niezwykłą kapsułę czasu. Umieszczony w niej pergamin, pochodzący z 1650 roku, został uznany przez badaczy za najstarszy przykład takiego znaleziska na świecie. W kapsule znajdowały się też cztery dokumenty i kolekcja 35 monet.

O okolicznościach i szczegółach odkrycia poinformowały w środę władze Legnicy podczas prezentacji. Na kapsułę natrafiono w trakcie prac konserwatorskich prowadzonych na wieży gotyckiej katedry św. Apostołów Piotra i Pawła.

Najstarszy pergaminowy dokument umieszczony w środku pochodzi z 18 lipca 1650 r. Jak poinformowano w trakcie prezentacji, znalazł się tam przy okazji odbudowy spalonej wieży z lat 1649-1651. Wcześniej, 11 listopada 1648 r., budowlę zniszczył pożar, który strawił znaczną część miasta. Działo się to w schyłkowym okresie panowania księcia legnickiego Jerzego Rudolfa. Z tego czasu pochodzą dwie monety umieszczone w kapsule: dukat z 1621 r. oraz talar z 1607 r.

W legnickiej katedrze odkryto najstarszą na świecie kapsułę czasu
W legnickiej katedrze odkryto najstarszą na świecie kapsułę czasu
Źródło: Miasto Legnica

W 1775 r. dokonano kolejnego depozytu. Wówczas do kapsuły dołożono dwa dokumenty oraz 23 monety. Głównie upamiętniały panowanie króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Wśród tego zestawu znalazły się m.in. cztery srebrne monety króla Polski Augusta III.

Ostatni wkład do tuby dodano w 1823 r. Dołożono wtedy następny dokument oraz dziesięć monet króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Ogólnie w kapsule znalazło się pięć złotych monet, 26 srebrnych i cztery miedziane.

Kapsuła zawiera cztery dokumenty i 35 monet
Kapsuła zawiera cztery dokumenty i 35 monet
Źródło: Miasto Legnica

19 września w legnickiej katedrze skarb zostanie zaprezentowany publicznie.

Jak wyjaśnił dyrektor Muzeum Miedzi Marcin Makuch, depozyt ma wyjątkową wartość pod względem historycznym. Powiedział, że kapsuły takie świadomie umieszczane są najczęściej w kopułach wież kościelnych bądź ratuszowych, podczas prac budowlanych lub remontowych. Depozyty takie zawierają głównie dokumenty, monety, fotografie lub gazety, będące przesłaniem dla następnych pokoleń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Moneta króla Prus Fryderyka Wilhelma III
Odnaleziono monetę króla Prus
Szczecin
Przemysław Godyla oprowadza ekipę TVN24 po piwnicach przy Matejki 57
"To kapsuła czasu, zszedłem na dół i oniemiałem". Sensacyjne odkrycie w piwnicy
Poznań
Gryfino. Nielegalne zabytki
Ponad 100 zabytków sprzed ponad trzech tysięcy lat. Szukają osoby, która je nielegalnie wykopała
Szczecin

Najstarsza na świecie kapsuła czasu

- Odkryliśmy coś szczególnego i wyjątkowego - jak się okazało, jest to najstarsza na świecie kapsuła czasu - powiedział podczas prezentacji prezydent Legnicy Maciej Kupaj.

W wieży gotyckiej katedry św. Apostołów Piotra i Pawła odnaleziono kapsułę czasu
W wieży gotyckiej katedry św. Apostołów Piotra i Pawła odnaleziono kapsułę czasu
Źródło: Miasto Legnica

Jak przekazali legniccy muzealnicy, dotychczas za takie uchodziły odkrycia z Niedźwiedzicy (1704 r.), Wawelu (1716 r.), Wschowy (1726 r.) czy Faneuil Hall w Bostonie (1761 r.).

Kapsuła zostanie poddana dalszym badaniom w Muzeum Miedzi. Jej pracownicy zamierzają nie tylko zaprezentować ją publiczności, ale również przygotować na jej temat opracowanie naukowe.

35 monet znajdowało się w kapsule czasu
35 monet znajdowało się w kapsule czasu
Źródło: Miasto Legnica
Pierwsze weto Nawrockiego. Najnowsze komentarze w TVN24
Dowiedz się więcej:

Pierwsze weto Nawrockiego. Najnowsze komentarze w TVN24

Na żywo

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Miasto Legnica

