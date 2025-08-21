W katedralnej wieży znaleźli "najstarszą na świecie kapsułę czasu"

legnica

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O okolicznościach i szczegółach odkrycia poinformowały w środę władze Legnicy podczas prezentacji. Na kapsułę natrafiono w trakcie prac konserwatorskich prowadzonych na wieży gotyckiej katedry św. Apostołów Piotra i Pawła.

Najstarszy pergaminowy dokument umieszczony w środku pochodzi z 18 lipca 1650 r. Jak poinformowano w trakcie prezentacji, znalazł się tam przy okazji odbudowy spalonej wieży z lat 1649-1651. Wcześniej, 11 listopada 1648 r., budowlę zniszczył pożar, który strawił znaczną część miasta. Działo się to w schyłkowym okresie panowania księcia legnickiego Jerzego Rudolfa. Z tego czasu pochodzą dwie monety umieszczone w kapsule: dukat z 1621 r. oraz talar z 1607 r.

W legnickiej katedrze odkryto najstarszą na świecie kapsułę czasu Źródło: Miasto Legnica

W 1775 r. dokonano kolejnego depozytu. Wówczas do kapsuły dołożono dwa dokumenty oraz 23 monety. Głównie upamiętniały panowanie króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Wśród tego zestawu znalazły się m.in. cztery srebrne monety króla Polski Augusta III.

Ostatni wkład do tuby dodano w 1823 r. Dołożono wtedy następny dokument oraz dziesięć monet króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Ogólnie w kapsule znalazło się pięć złotych monet, 26 srebrnych i cztery miedziane.

Kapsuła zawiera cztery dokumenty i 35 monet Źródło: Miasto Legnica

19 września w legnickiej katedrze skarb zostanie zaprezentowany publicznie.

Jak wyjaśnił dyrektor Muzeum Miedzi Marcin Makuch, depozyt ma wyjątkową wartość pod względem historycznym. Powiedział, że kapsuły takie świadomie umieszczane są najczęściej w kopułach wież kościelnych bądź ratuszowych, podczas prac budowlanych lub remontowych. Depozyty takie zawierają głównie dokumenty, monety, fotografie lub gazety, będące przesłaniem dla następnych pokoleń.

Najstarsza na świecie kapsuła czasu

- Odkryliśmy coś szczególnego i wyjątkowego - jak się okazało, jest to najstarsza na świecie kapsuła czasu - powiedział podczas prezentacji prezydent Legnicy Maciej Kupaj.

W wieży gotyckiej katedry św. Apostołów Piotra i Pawła odnaleziono kapsułę czasu Źródło: Miasto Legnica

Jak przekazali legniccy muzealnicy, dotychczas za takie uchodziły odkrycia z Niedźwiedzicy (1704 r.), Wawelu (1716 r.), Wschowy (1726 r.) czy Faneuil Hall w Bostonie (1761 r.).

Kapsuła zostanie poddana dalszym badaniom w Muzeum Miedzi. Jej pracownicy zamierzają nie tylko zaprezentować ją publiczności, ale również przygotować na jej temat opracowanie naukowe.

35 monet znajdowało się w kapsule czasu Źródło: Miasto Legnica