Wrocław

Miał opiekować się psami skazanego kolegi. Usłyszał zarzuty znęcania się

Waga Pierniczki była o około połowę za niska
Miał opiekować się psami skazanego kolegi. Usłyszał zarzuty znęcania się
Źródło: Fundacja Most Nadziei
Zarzuty znęcania się nad dwoma psami usłyszał 36-latek z Legnicy, który miał głodzić zwierzęta. Mężczyzna opiekował się suczkami kolegi, który trafił do więzienia.

Zaczęło się od niepokojącego wpisu pochodzącej z Wrocławia Fundacji Most Nadziei oraz legnickiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Aktywiści poinformowali 30 listopada, że dwa dni wcześniej w Legnicy znaleziono suczkę "w stanie krytycznym".

Misia konała w męczarniach. Sąd chce wysłać Adama B. do więzienia
Misia konała w męczarniach. Sąd chce wysłać Adama B. do więzienia

Kraków

Z relacji dwóch kobiet, które zgłosiły sytuację, wynikało, że zwierzę zostało porzucone pod śmietnikiem. Około dwuletnia suczka - nazwana przez fundację imieniem Pierniczka - była skrajnie wychudzona i odwodniona. Ważyła niespełna 15 kilogramów, podczas gdy normalna waga dla psa jej rozmiaru powinna być dwukrotnie większa. Aktywiści pisali też m.in. o hipoglikemii i wychłodzeniu, a także o podejrzeniu pęknięcia pęcherza.

Waga Pierniczki była o blisko połowę za niska
Waga Pierniczki była o blisko połowę za niska
Źródło: Fundacja Most Nadziei

Zmyślona opowieść

30 listopada policja zatrzymała mężczyznę, który opiekował się Pierniczką - a także innym psem, którego znaleziono w jego mieszkaniu, również skrajnie zaniedbanego. Niedługo potem okazało się, że pierwsza suczka wcale nie została znaleziona przy śmietnikach. Kobiety zmyśliły tę historię - miały jednak ku temu powody.

Z ustaleń policjantów wynika, że 28 listopada kobiety przyszły do mieszkania mężczyzny, dowiadując się pocztą pantoflową o dramacie zwierząt. Od znajomego miały usłyszeć, że psy "zdychają z głodu".

Suczka została zabrana z mieszkania, w którym głodowała
Suczka została zabrana z mieszkania, w którym głodowała
Źródło: Fundacja Most Nadziei

- Pani Paulina poszła na miejsce i najpierw zabrała Pierniczkę i szukała dla niej pomocy. Stworzyła taką historię (o śmietniku - red.), żeby jak najszybciej jej pomóc - wyjaśnił w transmisji na żywo w mediach społecznościowych prezes fundacji Norbert Ziemlicki. Powiedział, że kobieta zmyśliła opowieść w obawie o swoje bezpieczeństwo.

Martwa samica rysia, myśliwy z zarzutem

Martwa samica rysia, myśliwy z zarzutem

Rzeszów
W sądzie przyznał, że okrutnie znęcał się nad strusiem Zenkiem. Ptak nie przeżył

W sądzie przyznał, że okrutnie znęcał się nad strusiem Zenkiem. Ptak nie przeżył

Poznań

Tego samego dnia na miejsce, w którym rzekomo "odnaleziono" psa, przyjechała policja. Jak poinformowała komisarz Jagoda Ekiert, oficer prasowy legnickiej policji, "zwierzę było wychudzone, odwodnione i nosiło ślady długotrwałego zaniedbania".

"Pies został odebrany i przekazany do fundacji, która zapewniła mu pomoc weterynaryjną" - przekazała rzeczniczka.

Suczka powoli dochodzi do siebie
Suczka powoli dochodzi do siebie
Źródło: Fundacja Most Nadziei

Opiekował się psami kolegi. Usłyszał zarzuty

30 listopada funkcjonariusze ponownie przyjechali pod ten sam adres, by sprawdzić, czy w mieszkaniu przebywają jeszcze inne zwierzęta. W mieszkaniu znaleziono drugiego psa, "również w złej kondycji".

"Skierowani na miejsce funkcjonariusze podjęli interwencję. Po wejściu do mieszkania ujawnili zaniedbanego psa. Zwierzę zostało zabezpieczone i przewiezione do kliniki weterynaryjnej. 36-letni mieszkaniec Legnicy został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu" - poinformowała rzeczniczka legnickiej policji.

"Każdy ruch zwierząt powodował, że pętle się zaciskały". Jeden z psów nie przeżył

"Każdy ruch zwierząt powodował, że pętle się zaciskały". Jeden z psów nie przeżył

Lublin
Ranny pies leżał w kontenerze. Zatrzymali 41-latka

Ranny pies leżał w kontenerze. Zatrzymali 41-latka

Kielce

Komisarz Ekiert powiedziała we wtorek tvn24.pl, że 36-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami, za co grozi mu do trzech lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec mężczyzny dozór policyjny. Według śledczych mężczyzna nie dawał psom jedzenia ani wody.

- Okazało się, że ten mężczyzna nie jest właścicielem tych psów. One zostały mu powierzone pod opiekę, gdyż jego kolega, właściciel zwierząt, odbywa karę pozbawienia wolności - powiedziała komisarz Jagoda Ekiert.

36-latek przyznał się, jednak odmówił składania wyjaśnień.

Fundacja: właściciel dbał o zwierzęta

Druga z suczek - około 13-letnia, wabiąca się Astra - także trafiła pod opiekę wrocławskiej Fundacji Most Nadziei. Aktywiści zbierają pieniądze na pomoc obu zwierzakom.

Astra jest w lepszym stanie od Pierniczki
Astra jest w lepszym stanie od Pierniczki
Źródło: Fundacja Most Nadziei

- Skontaktujemy się z właścicielem. Zabezpieczamy jego zwierzęta, bo on o nie dbał. W życiu każdy z nas popełnia błąd. W życiu każdy z nas może trafić do zakładu karnego (...). Rozmawialiśmy z sąsiadami i innymi osobami i wiemy, że ten człowiek opiekował się swoimi zwierzętami - powiedział Norbert Ziemlicki z Fundacji Most Nadziei.

Jak wynika z informacji przekazanych przez aktywistów, Pierniczka - choć znacznie młodsza - jest w gorszym stanie od Astry. "Wszyscy dziwią się, że ona jeszcze żyje, dlatego proszę, trzymajcie kciuki" - czytaliśmy w poniedziałkowym wpisie fundacji. Suczce trzeba było przetaczać krew, by poprawić jej stan, który zaczął iść ku lepszemu.

Co do Astry - jak czytamy na stronie fundacji, jest ona "niedożywiona i w słabej kondycji". Trafiła do hoteliku, w którym "będzie mogła odpocząć i dojść do siebie".

Udostępnij:
TAGI:
