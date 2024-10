Zaatakował nożem sąsiadkę

29-letni mieszkaniec powiatu średzkiego zaatakował 71-letnią sąsiadkę, raniąc ją dwukrotnie nożem w okolice brzucha oraz klatki piersiowej. Do zdarzenia doszło w Kostomłotach (woj. dolnośląskie). Kobieta trafiła do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Dyżurny średzkiej jednostki 18 października około godz. 13:50 otrzymał zgłoszenie o zranionej 71-letniej kobiecie na terenie gminy Kostomłoty. Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta została dwukrotnie raniona nożem - w okolice brzucha oraz klatki piersiowej, a napastnik oddalił się w nieznanym kierunku. Z uwagi na obrażenia kobieta została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

- To są sąsiedzi. Do zdarzenia doszło na posesji przed domem. Nie było kłótni, sam podejrzany nie wyjaśnił przyczyn swojego zachowania. Pokrzywdzona nadal przebywa w szpitalu i na razie nie można z nią przeprowadzić żadnych czynności procesowych - informuje tvn24.pl prok. Karolina Stocka-Mycek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu