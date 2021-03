Zwiększyli liczbę łóżek covidowych, ale miejsca się już kończą. "90 procent testów daje wynik pozytywny"

Braki kadrowe

- To jest największy problem, wszyscy cierpimy na brak kadry. Dodatkowo jeszcze od wczoraj ministerstwo odblokowało uzdrowiska, więc pracownicy, lekarze i pielęgniarki wrócili do obsługi kuracjuszy. 94 przyjechało wczoraj do uzdrowiska w Kudowie, w związku z tym ludzie przeszli tam do pracy. Część z nich zdecydowała się pracować więcej. Nikt nie został przymuszony, to była dobra wola pracowników - mówi Jadwiga Radziejewska, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.