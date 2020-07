Prawie setka żołnierzy wróciła z Afganistanu zakażona koronawirusem

Jak dowiedział się portal tvn24.pl, zakażenie koronawirusem potwierdzono u 99 żołnierzy, którzy wrócili do kraju z misji w Afganistanie. Większość z nich nie wykazuje objawów COVID-19. Wojskowi rozlokowani są w trzech izolatoriach, kilka osób przebywa w szpitalu.

- W trakcie ostatniej rotacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Afganistanu do kraju stwierdzono 99 przypadków zakażenia koronawirusem. Większość żołnierzy przechodzi chorobę bezobjawowo i jest objęta kwarantanną w trzech izolatoriach rozlokowanych na terenie kraju. Cztery osoby zostały hospitalizowane - informuje ppłk Pawlak.

Rzecznik DGRSZ zaznaczył, że we wszystkich jednostkach Wojska Polskiego zostały wdrożone zasady bezpieczeństwa zgodne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dodał, że żołnierze polskich kontyngentów stosują się do zasad bezpieczeństwa, a także używają środków ochrony osobistej dostarczanych transportem wojskowym, bądź kupowanych na miejscu.

- Nie czujemy się zobligowani, aby udzielać dokładniejszych informacji. Robimy to, aby chronić naszych żołnierzy - ucina ppłk Marek Pawlak.

Rozlokowani w izolatoriach

W lipcu już kilka razy informowaliśmy na naszym portalu o żołnierzach zakażonych koronawirusem. Rzecznik szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze potwierdziła, że jednym trzech izolatoriów goszczących wojskowych jest właśnie to przyszpitalne w Zielonej Górze. Przebywa tam ponad 30 żołnierzy, którzy początkowo trafili do szpitala wojskowego w Żarach w Lubuskiem.

Polscy żołnierze z Afganistanu trafili również do Wielkopolski. Chodzi o 12 osób. - Jeden z żołnierzy przebywa w szpitalu jednoimiennym w Poznaniu. Jego stan jest poważny. Pozostałych 11 znajduje się w izolatorium - u 10 z nich potwierdzono zakażenie koronawirusem. W jednym przypadku wynik badania był negatywny - mówiła w środę profesor Iwona Mozer-Lisewska, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ordynator oddziału chorób zakaźnych szpitala im. J. Strusia.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że największa grupa żołnierzy po powrocie z Afganistanu najpierw trafiła do Bolesławca na Dolnym Śląsku, a następnie została przetransportowana do podwrocławskiej Leśnicy. Rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nie chciał się odnieść do tych informacji.