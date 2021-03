Kontrole na granicach ze Słowacją i Czechami. Co czwarta osoba nie miała wyniku testu na koronawirusa

Ci, którzy jadą z Czech lub Słowacji do Polski mogą natknąć się na graniczne posterunki stałe i mobilne. Tylko w ciągu ostatniej doby strażnicy graniczni skontrolowali 1870 osób, a 516 z nich nie miało ważnego testu na koronawirusa. Bez tego - jeśli na stałe mieszka się w Polsce - nie można liczyć na zwolnienie z kwarantanny. Jeśli nie jest się natomiast mieszkańcem Polski, nie można w ogóle wjechać do kraju.

Od 27 lutego osoby, które przyjeżdżają do Polski z Czech lub Słowacji - a nie mieszkają lub nie przebywają nad Wisłą na stałe - muszą mieć przy sobie negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Dla służb granicznych nie ma znaczenia, czy podróżni korzystają z transportu zbiorowego, czy jadą własnym samochodem. Wynik testu musi mieć przy sobie każdy. Nawet ten, który granicę przekracza pieszo. Test nie może być wykonany poźniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy, a jego wynik musi być przetłumaczony na język polski lub angielski. Natomiast ci, którzy w Polsce mieszkają muszą mieć przy sobie negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, by uniknąć obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny. Jeśli wyniku testu nie mają, są kierowani na kwarantannę. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>