Wsparcie od Lewandowskich dla szpitala z Opolszczyzny

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL "Dziś wszyscy jesteśmy świadomi trudności sytuacji jaka nas otacza. Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy jednomyślni. Jeśli możemy w sposób bezpieczny komuś pomóc, to róbmy to. Zdecydowaliśmy się przekazać milion euro na walkę z koronawirusem" - 21 marca w mediach społecznościowych poinformował Robert Lewandowski. Okazuje się, że pieniądze już trafiają na konta pierwszych placówek medycznych. Jak poinformowano na facebookowym profilu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, ponad 200 tysięcy złotych Anna i Robert Lewandowscy przekazali dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Szpital ten jest jednym z 19 polskich placówek, które Ministerstwo Zdrowia wytypowało do walki z pandemią choroby COVID-19.