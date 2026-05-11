Na moście przebił bariery i wpadł do rzeki
Do zdarzenia doszło w sobotę, 9 maja, po godzinie 20 w Komorowicach pod Wrocławiem.
- 29-letni kierujący samochodem marki BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, po czym uderzył w bariery na moście i wpadł do Ślęzy - przekazał kom. Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Kierowcy pomogli świadkowie, policjanci dali mu mandat
Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym policję, straż pożarną oraz ratowników WOPR. Zanim jednak dotarły pierwsze zastępy, kierowcę z wody wyciągnęli świadkowie zdarzenia.
Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń i odmówił przewiezienia do szpitala.
- Został ukarany mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych - dodaje Jabłoński.
Strażacy wyciągnęli auto z rzeki.
