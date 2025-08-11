Zadzwonił i powiedział, że zabił swoją matkę

Kłodzko Źródło: Google Earth

Do tragedii doszło w niedzielę, 10 sierpnia, o 5 rano w Kłodzku na Dolnym Śląsku.

- 40-letni mężczyzna zadzwonił na policję, informując, że zabił swoją matkę. Na miejsce pojechali policjanci, którzy znaleźli zwłoki 65-letniej kobiety i ślady krwi. Śledczy ustalają przyczyny śmierci kobiety. Dzisiaj mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzut zabójstwa - poinformował rzecznik Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.