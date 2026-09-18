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Oskarżony o wielokrotne wykorzystanie dziewczynki

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Pedofilia
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Źródło wideo: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Mężczyzna usłyszał zarzuty wielokrotnego wykorzystania seksualnego dziewczynki w wieki poniżej 15 lat. Przebywa w areszcie, do sądu trafił już akt oskarżenia. Grozi mu 15 lat więzienia.

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku 15 września skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o doprowadzenie dziewczynki w wieku poniżej 15 lat do "poddania się czynnościom seksualnym".

Śledztwo dotyczyło zdarzeń, do których miało dochodzić w lutym 2026 roku. Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał wielokrotnie wykorzystać pokrzywdzoną.

Zarzuty i areszt

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut wykorzystania seksualnego osoby małoletniej poniżej 15. roku życia w ramach czynu ciągłego. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Kłodzku zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

"Przeprowadzone czynności dowodowe pozwoliły na ustalenie, że sprawca dopuścił się swojego czynu wobec jednej pokrzywdzonej. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności na czas od dwóch do 15 lat" - informuje Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Przemoc seksualnaPedofiliadzieckoKłodzko
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