Trzyletnia Hania nie żyje, matka i jej konkubent przyznali się do pobicia. Jest areszt tymczasowy dla obojga

Lucyna K. - matka trzyletniej Hani - i konkubent kobiety Łukasz B. przyznali się w piątek do pobicia dziecka, w wyniku czego dziewczynka zmarła – podała Prokuratura Krajowa. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa. Zastosowano wobec nich areszt tymczasowy. Grozi im kara dożywotniego więzienia.

Trzyletnia Hania zmarła przed tygodniem, w nocy z piątku na sobotę w szpitalu w Kłodzku na Dolnym Śląsku. Pierwotnie prokuratura analizowała wersję przedstawianą przez matkę dziewczynki. Mówiła ona, że umieściła dziecko pod prysznicem po tym, gdy zmoczyło się w łóżeczku. Dziewczynka miała przebywać pod zimną wodą od trzech do pięciu minut, zaczęła wymiotować, słabnąć i wykazywać oznaki nieprzytomności. Wtedy - według relacji matki - wezwano pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji trzylatki nie udało się uratować.

Zmiana zarzutów i areszt tymczasowy

Prok. Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, która przejęła sprawę, przekazał, że w czwartek w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu przeprowadzono sekcję zwłok dziecka. - W wyniku sekcji ustalono, że przyczyną zgonu dziecka były obrażenia wielonarządowe - powiedział prokurator Orepuk. Dziecko doznało bardzo poważnych obrażeń jamy brzusznej. Orepuk dodał, że wynik sekcji oraz zebrany do tej pory materiał dowodowy pozwolił na zmianę wcześniej postawionych zarzutów. Matka dziecka oraz jej konkubent są teraz podejrzani o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad trzyletnią Hanią oraz jej zamordowanie. - Okres znęcania się nad dzieckiem obejmował czas od 2018 roku do dnia jego śmierci – powiedział Orepuk.