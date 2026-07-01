Wrocław Była komornik oskarżona o przywłaszczenie ponad 180 tysięcy złotych Oprac. Svitlana Kucherenko |

Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prokuratura Rejonowa w Kłodzku (Dolnośląskie) skierowała akt oskarżenia przeciwko byłej komornik. Kobieta będzie odpowiadać za przywłaszczenie pieniędzy pochodzących z prowadzonych egzekucji.

"39-letnia kobieta prowadząca kancelarię komorniczą na terenie Kłodzka w ramach wykonywanych czynności zabezpieczających lub egzekucyjnych w postępowaniach cywilnych dokonywała zabezpieczeń środków od dłużników, jednak uzyskanych kwot nie przekazywała dla osób uprawnionych" - informuje w komunikacie Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

27 pokrzywdzonych osób i instytucji

Łącznie pokrzywdzonych zostało 27 osób i instytucji. Największa przywłaszczona kwota wyniosła 118 tysięcy złotych. Były to pieniądze z depozytu zgromadzonego w jednym z postępowań egzekucyjnych. Według prokuratury, łączna wartość przywłaszczeń to 186 887 złotych.

Nieprawidłowości w kancelarii potwierdziła opinia biegłego z zakresu rachunkowości. Wskazał on na wyprowadzanie pieniędzy i powstanie braków na rachunkach kancelarii.

Była komornik stanie przed sądem

"W ramach śledztwa przestawiono zarzuty popełnienia przestępstw przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągniecia korzyści majątkowych oraz przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych. Oskarżona nie przyznała się do zarzutów" - dodaje prokurator.

Grozi od roku do 10 lat więzienia. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Kłodzku.

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