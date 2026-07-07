Przepraszał, ale nic to nie dało. 15-latka za jazdę skuterem na jednym kole czeka wizyta w sądzie
Policjanci podczas patrolowania gminy Kąty Wrocławskie zauważyli osobę poruszającą się skuterem na jednym kole. Był to 15-latek. "Nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania takim pojazdem. Dodatkowo skuter nie był zarejestrowany, nie miał tablicy rejestracyjnej i nie posiadał ważnej polisy OC" - informuje wrocławska policja.
15-latek jechał do kolegi. Skuter był nabytkiem na okres wakacyjny, miał służyć mu właśnie do dojazdów.
Sprawa trafi do sądu rodzinnego
Kiedy 15-latek usłyszał o konsekwencjach jazdy na jednym kole, próbował przepraszać policjantów. "Przepraszam. Błagam, żaden sąd" - mówił nastolatek.
Skuter został odholowany na parking strzeżony, a 15-latka odebrała matka. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.
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Źródło: tvn24.pl