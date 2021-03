Gucio zniknął na 32 dni, w tym czasie jadł tylko śnieg. Diego znalazł go w ostatniej chwili

Dwuletni Diego w trakcie spaceru doprowadził swojego właściciela do nieczynnego szamba. W środku konał Gucio – golden retriever, uwięziony tam najprawdopodobniej przez 32 dni. Został uratowany dosłownie w ostatnim momencie.

Gucio zaginął 4 lutego w Karpaczu. Właściciel szukał go przez wiele dni, ale pies jakby zapadł się pod ziemię. Po ponad miesiącu okazało się, że dosłownie tak właśnie było.

W poniedziałek pan Jerzy wyprowadzał Diego na spacer. W pewnym momencie jego jack russel terrier coś wyczuł, zaczął szczekać i prowadzić swojego opiekuna do starego, nieczynnego szamba. Właściciel Diego nie mógł uwierzyć własnym oczom – w dole, na głębokości około trzech metrów, skomlał wycieńczony, ledwo żywy pies.

Przeżył dzięki opadom

Gucio wpadł do środka, bo załamała się pod nim zżarta przez rdzę blacha. Pan Jerzy, nie zastanawiając się długo, poszedł po drabinę i razem z sąsiadami wyciągnął psa.

Wkrótce okazało się, że znajda to poszukiwany przez przeszło miesiąc Gucio. Trudno w to uwierzyć, ale mimo mrozów i braku pożywienia (pies schudł z 36 do 22 kilogramów) dzielny golden przeżył. Najprawdopodobniej dzięki opadom śniegu i deszczu.