Nagranie niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w Karkonoszach, zarejestrował w niedzielę jeden z turystów. Na filmiku widać kobietę z małym dzieckiem, którzy stromym zboczem i po kamieniach wspinają się na najwyższy szczyt pasma - Śnieżkę (1603 m n.p.m.).

"Skrajnie nieodpowiedzialne" zachowanie turystki z dzieckiem

Na udostępnionych nam nagraniach można dostrzec duży wysiłek, z jakim dziecko próbuje, osuwając się co chwilę po spadających kamieniach, dostać się na szczyt. Pomaga mu matka. Poruszają się bardzo powoli.

- Poruszanie się po olbrzymich blokach skalnych i luźnym materiale jest niebezpieczne. Szczęśliwie nie doszło do żadnej tragedii, ale sami turyści, którzy byli w tym momencie w okolicy Śnieżki, zwracali uwagę, bo raziło to - podkreślił Tołoknow.

Naczelnik karkonoskiej grupy GOPR Adam Tkocz ocenił, ze zachowanie turystki to "skrajna nieodpowiedzialność". - To nie tylko niebezpieczeństwo dla samego turysty, który zbacza ze szlaku, ale też dla innych. To zbocze Śnieżki jest terenem bardzo kruchym, z dużą ilością luźnych kamieni, które, osuwając się, spadały na drogę, gdzie przebywali turyści, którzy poruszali się zgodnie z zasadami - podkreślił Tkocz.