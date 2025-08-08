blur

Do zdarzenia doszło w czwartek, 7 sierpnia po południu w rejonie Śnieżnych Stawków, pod Śnieżnymi Kotłami. Ratownicy górscy otrzymali zgłoszenie od ojca turysty, który doznał ataku epilepsji na zielonym szlaku.

Akcja ratowników GOPR

"Poszkodowany został ewakuowany z trudnego, górskiego terenu przy użyciu noszy Kong - zarówno w transporcie ręcznym, jak i z użyciem zestawu z kołem. Został przetransportowany pod Schronisko pod Łabskim Szczytem, a następnie przewieziony do Szklarskiej Poręby, gdzie został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego" - relacjonuje GOPR Karkonosze w mediach społecznościowych.

Ewakuacja turysty Źródło: GOPR Karkonosze

Do działań zadysponowano dwa zespoły ratowników ze Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry, a także ratowników ochotników. Łącznie w akcji wzięło udział siedmiu ratowników i dwa samochody terenowe. Akcja trwała około czterech godzin.