Pożar w Domu Pomocy Społecznej. Ewakuowali podopiecznych
Zgłoszenie strażacy dostali w poniedziałek o 18.23. Na miejsce pojechało 11 zastępów ratowniczo-gaśniczych, czyli około 40 ratowników.
Ogień pojawił się na pierwszym piętrze w budynku "C". Szybko został zlokalizowany i opanowany. Teraz trwa dogaszanie, budynek zostanie też przewietrzony. Ratownicy ewakuowali z budynku 51 podopiecznych DPS. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła do szpitala.
- Na miejscu pracują teraz jednostki straży pożarnej z powiatu kamiennogórskiego oraz przedstawiciele starostwa. Trwa sprawdzanie pomieszczeń. Sytuacja jest pod kontrolą - zapewnił Marek Malich z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Kamiennej Górze