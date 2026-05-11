Wrocław Pożar w Domu Pomocy Społecznej. Ewakuowali podopiecznych Rafał Molenda |

Kamienna Góra (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Zgłoszenie strażacy dostali w poniedziałek o 18.23. Na miejsce pojechało 11 zastępów ratowniczo-gaśniczych, czyli około 40 ratowników.

Ogień pojawił się na pierwszym piętrze w budynku "C". Szybko został zlokalizowany i opanowany. Teraz trwa dogaszanie, budynek zostanie też przewietrzony. Ratownicy ewakuowali z budynku 51 podopiecznych DPS. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła do szpitala.

- Na miejscu pracują teraz jednostki straży pożarnej z powiatu kamiennogórskiego oraz przedstawiciele starostwa. Trwa sprawdzanie pomieszczeń. Sytuacja jest pod kontrolą - zapewnił Marek Malich z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

