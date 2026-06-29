Wrocław Płonie dach, z budynku wyniesiono dwie osoby Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pożar budynku wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło wideo: Kontakt24/Robert Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Robert

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W poniedziałek, 29 czerwca, o 11.13 wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym przy ulicy Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Jak przekazał dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej, płonie dach.

- Zadysponowano 14 zastępów straży pożarnej, nie wszystkie jeszcze dotarły na miejsce. Dach budynku jest objęty ogniem. Z budynku wyniesiono dwie osoby - przekazał dyżurny.

Pożar budynku wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Robert

Ewakuacja mieszkańców

"Z budynku ewakuowano mieszkańców, nadal trwają jednak czynności mające na celu ustalenie liczby osób, które mogły przebywać w obiekcie w chwili wybuchu pożaru" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

W związku z prowadzoną akcją ratowniczo-gaśniczą zamknięta została droga wojewódzka nr 382, wyznaczono objazdy.

Pożar w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło zdjęcia: KPP w Ząbkowicach Śląskich

Pożar budynku wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Robert

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