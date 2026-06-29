Płonie dach, z budynku wyniesiono dwie osoby
W poniedziałek, 29 czerwca, o 11.13 wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym przy ulicy Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Jak przekazał dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej, płonie dach.
- Zadysponowano 14 zastępów straży pożarnej, nie wszystkie jeszcze dotarły na miejsce. Dach budynku jest objęty ogniem. Z budynku wyniesiono dwie osoby - przekazał dyżurny.
Ewakuacja mieszkańców
"Z budynku ewakuowano mieszkańców, nadal trwają jednak czynności mające na celu ustalenie liczby osób, które mogły przebywać w obiekcie w chwili wybuchu pożaru" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.
W związku z prowadzoną akcją ratowniczo-gaśniczą zamknięta została droga wojewódzka nr 382, wyznaczono objazdy.
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Źródło: tvn24.pl