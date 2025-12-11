Nękał byłą dziewczynę, groził śmiercią, pobił jej brata

Jak walczyć ze stalkingiem? (wideo archiwalne) Źródło: tvn24

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze prowadzi śledztwo przeciwko 19-letniemu mieszkańcowi Jeleniej Góry, podejrzanemu o uporczywe nękanie swojej byłej partnerki, grożenie jej śmiercią, spowodowanie obrażeń ciała u brata pokrzywdzonej, a także o posiadanie środków odurzających w postaci marihuany,

Groził byłej partnerce i pobił jej brata

Według prokuratury, 19-latek nie chciał się pogodzić z rozstaniem, dlatego od 22 listopada do dnia 5 grudnia 2025 roku uporczywie nękał byłą partnerkę.

"Wysyłał do pokrzywdzonej wiadomości tekstowe, w których jej ubliżał, dzwonił w nocy, przyjeżdżał samochodem w okolice miejsca jej zamieszkania, śledził ją i obserwował. Ponadto, trzymając w ręku maczetę groził jej zabójstwem oraz zniszczeniem, użytkowanego przez nią pojazdu" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

23 listopada mężczyzna, chcąc zemścić się na byłej partnerce, pobił jej brata.

W mieszkaniu miał narkotyki

Według śledczych, w trakcie zatrzymania w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli 155,77 grama marihuany, z której można uzyskać 780 porcji handlowych, o łącznej wartości czarnorynkowej 31 tys. 200 złotych.

Miał przy sobie marichuanę Źródło: Policja Jelenia Góra

Po doprowadzeniu do prokuratury 19-latek usłyszał zarzuty uporczywego nękania byłej partnerki, grożenia jej śmiercią, pobicia jej brata oraz posiadania znacznej ilości marihuany – za co grozi mu od roku do 10 lat więzienia.

Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia. Sąd tymczasowo aresztował go na okres trzech miesięcy. Wcześniej nie był karany sądownie.

19-latek aresztowany za nękanie byłej partnerki i groźby śmierci Źródło: Policja Jelenia Góra

