Wrocław Ponowna kontrola w szkole po śmierci 11-letniej Danusi. Kuratorium oceniło wprowadzone zmiany Oprac. Svitlana Kucherenko |

Co się wydarzyło w Jeleniej Górze Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: "Fakty" Adrianna Otręba

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Sprawdzenie dotyczyło realizacji zaleceń wydanych po wcześniejszej kontroli, przeprowadzonej w związku z tragicznym zdarzeniem z pod koniec ubiegłego roku.

Przypomnijmy: 15 grudnia 2025 roku w Jeleniej Górze odnaleziono ciało 11-letniej Danusi. Dziewczynka miała rany cięte. W sprawie zatrzymano 12-latkę, uczennicę tej samej szkoły, a śledczy zabezpieczyli nóż.

Zmiany w procedurach i większy nadzór

"Ustalenia dokonane podczas kontroli wskazują, iż dyrektor szkoły zrealizował wszystkie wydane zalecenia oraz wdrożył rozwiązania organizacyjne i nadzorcze mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów oraz podniesienie jakości działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych" - informuje w komunikacie Miłosława Bożek, rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Według kuratorium, w szkole wprowadzono m.in. jednolite zasady analizy kart samooceny ucznia oraz obowiązek dokumentowania wniosków i działań wychowawczych oraz profilaktycznych.

Szkoła podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze (zdjęcie z grudnia 2025 roku) Źródło zdjęcia: PAP/Krzysztof Ćwik

"Uporządkowano procedury reagowania na zachowania niepożądane, rozszerzono monitoring skuteczności działań wychowawczych oraz wzmocniono nadzór pedagogiczny nad pracą wychowawców. Ponadto dyrektor szkoły zaktualizował program wychowawczo-profilaktyczny oraz plan nadzoru pedagogicznego, opierając je na diagnozie potrzeb uczniów oraz wnioskach wynikających z wcześniejszych ustaleń kontrolnych" - relacjonuje Bożek.

Kuratorium zwróciło uwagę, że szkoła rozszerzyła działania związane z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doskonaleniem kompetencji nauczycieli. Kontrola potwierdziła również podjęcie działań mających poprawić organizację kształcenia specjalnego.

Szkolenia dla nauczycieli i wsparcie dla uczniów

Jak podkreśla kuratorium, w ramach tych działań dyrektor przeprowadził szkolenia dla nauczycieli, zobowiązał do weryfikacji dokumentacji uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz zaplanował kolejne działania wspierające przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Kuratorium zastrzega, że pełna ocena skuteczności wdrożonych rozwiązań będzie możliwa dopiero po zakończeniu całego cyklu ich realizacji.

"Dolnośląski Kurator Oświaty będzie monitorować działania szkoły, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji uczniów objętych tą formą wsparcia" - zapowiada rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Według kuratorium, przed rozpoczęciem roku szkolnego zaplanowano także spotkanie robocze z dyrektorem i nauczycielami, podczas którego omówione zostaną wymagania wynikające z przepisów prawa, najczęstsze nieprawidłowości oraz dobre praktyki dotyczące organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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