Zorganizowali uliczny wyścig, zginęły dwie osoby. Osiem lat więzienia dla jednego z kierowców

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał na osiem lat więzienia Łukasza O., który zabił dwie osoby prawidłowo przechodzące na pasach. Do wypadku doszło w 2018 roku podczas nielegalnego wyścigu ulicznego. Drugi z oskarżonych w tej sprawie ma trafić na półtora roku do więzienia.

Do wypadku w którym zginęła 47-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna, doszło w październiku 2018 roku. Para przechodziła przez przejście dla pieszych przy alei Jana Pawła II. Jest ono wyposażone w sygnalizację świetlną, ale w momencie wypadku światła nie działały.

Oskarżeni o zabójstwo

Zdaniem prokuratury, mężczyźni mieli uczestniczyć w nielegalnym wyścigu samochodowym ulicami Jeleniej Góry. Według śledczych, młodzi mężczyźni prowadzili auta z prędkością od 160 do 180 kilometrów na godzinę. Po drodze minęli trzy skrzyżowania i sześć przejść dla pieszych, przekraczając dozwoloną prędkość o ponad 100 km/h.

Nie zgadzali się z zarzutami

Przed sądem O. przeprosił rodziny swoich ofiar. Poprosił też o wybaczenie. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie przyznał do zarzutów stawianych mu przez prokuraturę. - Nie przyznaję się do zabójstwa, bo nie godziłem się na zabójstwo - stwierdził.