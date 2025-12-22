Groził nożem, użył gazu. Dwa razy zaatakował tego samego mężczyznę

Do pierwszego zdarzenia doszło 28 września 2025 roku. Oskarżony wsiadł do samochodu pokrzywdzonego, przyłożył mu nóż do uda i zażądał wydania telefonu komórkowego. Następnie, grożąc użyciem noża, zmusił mężczyznę do wypłaty 500 złotych w bankomacie. Zaatakowany, obawiając się o swoje życie, spełnił żądania napastnika.
Kolejny atak miał miejsce 8 października na ulicy Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze. Sprawca prysnął gazem łzawiącym w twarz ofiary, zabrał kluczyki do jej samochodu i groził nożem, zadając cięcia po odzieży. W trakcie szarpaniny pokrzywdzony doznał ran ciętych dłoni. Policjanci, którzy zauważyli mężczyznę z obrażeniami, podjęli interwencję.
Dwa ataki na tego samego mężczyznę
"Oskarżony nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień. Zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara od trzech do 20 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock