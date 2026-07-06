Wrocław Zjechał z A4, uderzył w znak, auto spłonęło Oprac. Svitlana Kucherenko |

KPP SP w Jaworze Źródło wideo: KPP SP w Jaworze Źródło zdj. gł.: KPP SP w Jaworze

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W poniedziałek, około godziny 5.20, do jaworskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o samochodzie osobowym, który zapalił się po uderzeniu w znak drogowy przy zjeździe z autostrady A4.

Z relacji świadków wynikało, że osoby podróżujące samochodem oddaliły się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem strażaków.

Po uderzeniu w znak drogowy samochód osobowy zapalił się przy autostradzie A4 Źródło zdjęcia: KPP SP w Jaworze

Akcja gaśnicza na A4

"Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pojazdu oraz dokładnym sprawdzeniu jego wnętrza" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Przyczyny oraz dokładne okoliczności zdarzenia ustalają funkcjonariusze jaworskiej policji. Szukają też kierowcy i pasażerów.

Akcja gaśnicza na A4 Źródło zdjęcia: KPP SP w Jaworze

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