Zjechał z A4, uderzył w znak, auto spłonęło
W poniedziałek, około godziny 5.20, do jaworskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o samochodzie osobowym, który zapalił się po uderzeniu w znak drogowy przy zjeździe z autostrady A4.
Z relacji świadków wynikało, że osoby podróżujące samochodem oddaliły się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem strażaków.
Akcja gaśnicza na A4
"Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pojazdu oraz dokładnym sprawdzeniu jego wnętrza" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.
Przyczyny oraz dokładne okoliczności zdarzenia ustalają funkcjonariusze jaworskiej policji. Szukają też kierowcy i pasażerów.
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Źródło: tvn24.pl