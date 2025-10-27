Zatrzymano 11 członków grupy przestępczej powiązanej z pseudokibicami

W ubiegłym tygodniu, 21 października, dolnośląscy policjanci zatrzymali 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców, w tym dziewięciu mężczyzn i dwie kobiety. Zatrzymani podejrzani są o handel narkotykami oraz prowadzenie gier hazardowych.
Funkcjonariusze KAS z Legnicy zlikwidowali lokal z nielegalnymi automatami do gier hazardowych. W tej sprawie będzie prowadzone odrębne postępowanie.
"Policjanci na miejscu działań zabezpieczyli narkotyki w postaci marihuany, mefedronu i metamfetaminy, broń palną oraz amunicję" - informuje sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Są środki zapobiegawcze
Wobec ośmiu zatrzymanych sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec trzech pozostałych sąd zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Jaworze. Podejrzanym grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W lutym 2025 roku zatrzymany został dowodzący tą zorganizowaną grupą przestępczą.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP we Wrocławiu