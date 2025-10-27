Zatrzymano 11 członków grupy przestępczej powiązanej z pseudokibicami

Policja uderza w grupę przestępczą. Zatrzymano 11 osób Źródło: Dolnośląska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegłym tygodniu, 21 października, dolnośląscy policjanci zatrzymali 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców, w tym dziewięciu mężczyzn i dwie kobiety. Zatrzymani podejrzani są o handel narkotykami oraz prowadzenie gier hazardowych.

Funkcjonariusze KAS z Legnicy zlikwidowali lokal z nielegalnymi automatami do gier hazardowych. W tej sprawie będzie prowadzone odrębne postępowanie.

11 osób zatrzymanych przez policję Źródło: KWP we Wrocławiu

"Policjanci na miejscu działań zabezpieczyli narkotyki w postaci marihuany, mefedronu i metamfetaminy, broń palną oraz amunicję" - informuje sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Grupa przestępcza rozbita Źródło: KWP we Wrocławiu

Są środki zapobiegawcze

Wobec ośmiu zatrzymanych sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec trzech pozostałych sąd zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Jaworze. Podejrzanym grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W lutym 2025 roku zatrzymany został dowodzący tą zorganizowaną grupą przestępczą.

Znaleziono broń Źródło: KWP we Wrocławiu

Dowiedz się więcej: TVN24 HD. Oglądaj na żywo