Kobieta potrącona na pasach, ratował ją policjant po służbie

Do potrącenia pieszej doszło w piątek 20 lutego po godzinie 17 na drodze relacji Jawor-Niedaszów.
"Ze wstępnych ustaleń wynikało, że 51-letni mieszkaniec Strzegomia, kierujący pojazdem marki Citroen, nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie prawidłowo przechodzącej przez oznakowane przejście dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Jaworze.
Przejeżdżał tamtędy policjant z komendy powiatowej w Jaworze. Zauważył dwa pojazdy oraz leżącą na jezdni kobietę. Rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową i prowadził ją do momentu przyjazdu pogotowia.
Nieprzytomna 55-latka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.
Kierowca Citroena był trzeźwy. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Jaworze