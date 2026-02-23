Kobieta potrącona na pasach, ratował ją policjant po służbie

Do zdarzenia doszło w powiecie jaworskim

Do potrącenia pieszej doszło w piątek 20 lutego po godzinie 17 na drodze relacji Jawor-Niedaszów.

"Ze wstępnych ustaleń wynikało, że 51-letni mieszkaniec Strzegomia, kierujący pojazdem marki Citroen, nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie prawidłowo przechodzącej przez oznakowane przejście dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Jaworze.

Kobieta potrącona na pasach Źródło: KPP w Jaworze

Przejeżdżał tamtędy policjant z komendy powiatowej w Jaworze. Zauważył dwa pojazdy oraz leżącą na jezdni kobietę. Rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową i prowadził ją do momentu przyjazdu pogotowia.

Nieprzytomna 55-latka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.

Kierowca Citroena był trzeźwy. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

