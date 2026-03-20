"Wędkarze", "grzybiarze", "morsy". Policja: to pseudokibice, szykowali się do ustawki

Pseudokibice szykowali się do starcia. Policja udaremniła ustawkę
Ukryli się za nasypem, przygotowywali się do leśnej ustawki (wideo bez dźwięku)
Źródło: Dolnośląska policja
W lesie zgromadziło się kilkudziesięciu młodych mężczyzn. Tłumaczyli swoją obecność wędkowaniem, morsowaniem czy zbieraniem grzybów. Według policjantów byli to pseudokbice, którzy szykowali się do ustawki w rejonie Zalewu Mietkowskiego na Dolnym Śląsku.

W niedzielny poranek funkcjonariusz jednej z komend dolnośląskiego garnizonu, będąc poza służbą, zauważył podczas jazdy rowerem zgromadzenie młodych mężczyzn w okolicach Zalewu Mietkowskiego. Podejrzewał, że to może być grupa pseudokibiców.

O sytuacji powiadomił innych funkcjonariuszy. Na widok nadjeżdżających radiowozów część osób się rozproszyła.

- Funkcjonariusze natrafili na grupę młodych mężczyzn ubranych w odzież sportową. Posiadali oni wyposażenie wykorzystywane w sportach walki, w tym owijki na ręce, rękawice i ochraniacze na szczęki. Mieli także kominiarki oraz ubrania z oznaczeniami jednego z wrocławskich klubów piłkarskich - przekazał asp. Paweł Noga z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Na miejscu znajdowało się 18 pojazdów, którymi przyjechały łącznie 83 osoby w różnym wieku. Mężczyźni byli w trakcie rozgrzewki sportowej i - jak wynika z ustaleń - nie potrafili logicznie wyjaśnić powodów swojej obecności w tym miejscu. Jedni tłumaczyli, że przyjechali na ryby, inni mówili o morsowaniu, a kolejni przekonywali, że wybrali się na grzyby.

Byli w klubowych barwach, zebrali się na parkingu. "Przygotowywali się do starcia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Byli w klubowych barwach, zebrali się na parkingu. "Przygotowywali się do starcia"

Opole

Miało dojść do ustawki

Według policji, ich obecność była związana z planowaną konfrontacją z inną grupą kibiców powiązanych z drużynami z Wałbrzycha i Świdnicy. Do spotkania miało dojść w związku z przejazdem na mecz zaplanowany w województwie śląskim.

Dzięki interwencji policjantów nie doszło do ustawki, w której - według szacunków - mogło wziąć udział około 200 osób.

Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: KWP Wrocław

Źródło zdjęcia głównego: KWP Wrocław

PseudokibiceUstawka pseudokibicówdolnośląskiePolicja
