Rehabilitują ozdrowieńców po COVID-19. "Jesteśmy pierwszym takim ośrodkiem w Europie"

Terapia trzytygodniowa

"Jeszcze wszystkiego o koronawirusie nie wiemy"

- Koronawirus dla nas to nie nowość. Wiosną przywożono tutaj chorych na COVID z Domów Pomocy Społecznej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Widzieliśmy, co choroba potrafi zrobić z pacjentem. Wiemy, co należy robić. I, choć na rehabilitację przyjadą ozdrowieńcy, to do wszystkich podchodzimy z respektem, bo jeszcze wszystkiego o koronawirusie nie wiemy, a w domu czekają na nas rodziny - tłumaczy szpitalna pielęgniarka.