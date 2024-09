Cofka wody we Wrocławiu? "Jest kilka newralgicznych miejsc"

Do cofki we Wrocławiu doszło w 1997 i 2010 roku. W trakcie powodzi tysiąclecia rzeka Ślęza, wskutek cofki, wylała się z brzegów i ponownie zalała Kozanów. Jak tłumaczą eksperci, teraz miasto jest przed tym zjawiskiem lepiej zabezpieczone.

- We Wrocławiu jesteśmy chronieni, bo mamy wały cofkowe, właśnie po to budowane, żeby woda z Odry nie wdarła się do dopływów. Do Ślęzy nie ma prawa się wlać, bo są wały cofkowe niedaleko Kozanowa, by chronić te rejony. Mamy też wały cofkowe na Bystrzycy. Jest jednak kilka newralgicznych miejsc, gdzie cofka może jeszcze wystąpić - mówi dr Radosław Stodolak, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.