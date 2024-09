Biegli z zakresu geodezji oraz hydrologii byli dziś razem z prokuratorem w Jeleniej Górze Cieplicach (Dolny Śląsk), gdzie właściciel ośrodka wypoczynkowego miał przekopać wał przeciwpowodziowy. Zdaniem śledczych miało to najprawdopodobniej na celu przekierowanie wody, która gromadziła się na terenie ośrodka. W efekcie zalane zostały sąsiednie ulice. Właściciel twierdzi, że koparka nie naruszyła żadnych wałów systemu przeciwpowodziowego.

- W dniu dzisiejszym prokurator wspólnie z biegłym z zakresu geodezji oraz biegłym z zakresu hydrologii wykonywali czynności na miejscu zdarzenia, dokonywali stosownych pomiarów. To wszystko jest potrzebne po to, aby biegli mogli potem opracować ekspertyzy i przekazać je do prowadzonego postępowania – mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.