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Wrocław

CBA na Dolnym Śląsku, zatrzymani w prokuraturze. Mają usłyszeć zarzuty

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Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
Jacek Dobrzyński: agenci CBA zatrzymali kilka osób
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CBA
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Działania CBA na Dolnym Śląsku dotyczą nieprawidłowości przy wypłatach pomocy popowodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - potwierdził nasze wcześniejsze informacje rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Zatrzymano co najmniej kilka osób, są przesłuchiwani w prokuraturze. Mają usłyszeć zarzuty.

O działaniach CBA na Dolnym Śląsku rzecznik poinformował rano. "Od wczoraj na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. Ze względu na ich ciągłość i skomplikowany charakter, szczegółowy komunikat prowadzonych przez CBA działań zostanie przekazany po ich zakończeniu" - napisał w serwisie X Jacek Dobrzyński. Zaznaczył, że to wszystkie informacje, które może przekazać na ten moment.

Na zwołanej po południu konferencji prasowej potwierdził, że w środę w związku z nieprawidłowościami z wypłatami pomocy popowodziowej przez KARR zatrzymano kilka osób, które są w czwartek od rana przesłuchiwane. Stwierdził, że nie może podać kim są te osoby. Dodał tylko, że przesłuchano już trzy osoby, a kolejne trzy mają być przesłuchane. Co oznacza, że zatrzymano co najmniej sześć osób.

Nasz dziennikarz Grzegorz Głuszak ustalił nieoficjalnie, że do siedziby Prokuratury Europejskiej w Katowicach przewieziono byłą wiceprezes KARR Annę Konieczyńską i jej męża.

Afera powodziowa na Dolnym Śląsku

Od kilku miesięcy dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski badają różne wątki afery powodziowej na Dolnym Śląsku. W Superwizjerze TVN informowaliśmy, że żona i teść byłego prezesa KARR próbowali uzyskać dwieście tysięcy złotych wsparcia przeznaczonego dla osób poszkodowanych przez żywioł.

Wirtualna Polska informowała o innych nieprawidłowościach związanych z KARR. Według ustaleń redakcji 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy mimo tego, że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi.

Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką KO. W związku z aferą odwołano wpierw wiceprezes KARR Annę Konieczyńską, a później prezesa Huberta Papaja i całą radę nadzorczą spółki.

19 sierpnia Marcin Ryłko, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jelenia Góra potwierdził, że funkcjonariusze CBA "kontrolują procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi w 2024 roku".

Reportaż Superwizjera "Hejt i układy po karkonosku zobaczysz tutaj.

Źródło: tvn24.pl, wp.pl
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Tagi:
CBA
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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