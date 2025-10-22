Psy biegły za chłopcem i go osaczyły, uratował go kierowca. Nagranie

Psy biegły za chłopcem i go osaczyły, uratował go kierowca Źródło: Straż Miejska w Bogatyni

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 października, około godz. 18 w rejonie ul. Armii Krajowej w Bogatyni. Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o trzech psach zachowujących się agresywnie, które miały zaatakować idącego chodnikiem chłopca.

"Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odłowili zwierzęta, które w trybie interwencyjnym zostały przewiezione do Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Zwierząt, gdzie trafiły pod obserwację lekarza weterynarii" - informuje Straż Miejska w Bogatyni.

Atak psów na dziecko w Bogatyni

Zabezpieczono nagranie z miejskiego monitoringu, na którym widać, jak trzy psy biegną za chłopcem wychodzącym z bocznej uliczki. Początkowo zwierzęta zostawiają go w spokoju, jednak kiedy dziecko przechodzi na drugą stronę jezdni, psy ponownie ruszają za nim i zaczynają szczekać. W pewnym momencie chłopiec zaczyna uciekać, ale psy nie ustępują i osaczają go przy ogrodzeniu. Sytuację zauważył kierowca przejeżdżającego samochodu, który zatrzymał auto, wysiadł i przegonił zwierzęta.

Atak psów na dziecko w Bogatyni Źródło: Straż Miejska w Bogatyni

"W toku czynności służbowych ustalono również właściciela psów, który odpowie przed Sądem Rejonowym w Zgorzelcu za popełnione wykroczenie wynikające z art. 77 kodeksu wykroczeń" - dodaje Straż Miejska w Bogatyni.

Straż miejska prosi ewentualnych świadków zdarzenia lub osób pokrzywdzonych o zgłoszenie się do ich siedziby.

"Chcielibyśmy, również zwrócić Państwa uwagę na zachowanie kierowcy samochodu osobowego, który narażając swoje zdrowie nie pozostał obojętny. Pod Pana adresem kierujemy wyrazy podziękowania za obywatelską postawę godną wielkiego uznania" - podkreśla.

Kierowca zareagował na sytuację Źródło: Straż Miejska w Bogatyni

