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Bardo

Wjechał autem na chodnik, dwie osoby nie żyją

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Zginęły dwie osoby
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Ząbkowicach Śląskich
Dwie osoby zginęły w wypadku w miejscowości Bardo (Dolnośląskie). 52-letni kierowca wjechał tam na chodnik i potrącił pieszych.

Do wypadku doszło w środę (10 czerwca) przed godziną 17 w w miejscowości Bardo w powiecie ząbkowickim.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, kierujący samochodem marki Toyota, z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze. Następnie pojazd odbił się od muru i zderzył z jadącą z przeciwnego kierunku Toyotą, którą kierował 41-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego" - przekazała policja.

52-latek, jak podała policja, był trzeźwy.

W wypadku zginęły dwie osoby
W wypadku zginęły dwie osoby
Źródło zdjęcia: KPP w Ząbkowicach Śląskich

Na miejscu pracują policjanci oraz służby ratunkowe. Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.

Droga w rejonie ul. Głównej w Bardzie jest obecnie zablokowana. Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb i wybieranie alternatywnych tras.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekPolicjadolnośląskie
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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