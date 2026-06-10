Wjechał autem na chodnik, dwie osoby nie żyją
Do wypadku doszło w środę (10 czerwca) przed godziną 17 w w miejscowości Bardo w powiecie ząbkowickim.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, kierujący samochodem marki Toyota, z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze. Następnie pojazd odbił się od muru i zderzył z jadącą z przeciwnego kierunku Toyotą, którą kierował 41-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego" - przekazała policja.
52-latek, jak podała policja, był trzeźwy.
Na miejscu pracują policjanci oraz służby ratunkowe. Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.
Droga w rejonie ul. Głównej w Bardzie jest obecnie zablokowana. Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb i wybieranie alternatywnych tras.