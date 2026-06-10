Bardo Wjechał autem na chodnik, dwie osoby nie żyją Oprac. Martyna Sokołowska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Ząbkowicach Śląskich

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Do wypadku doszło w środę (10 czerwca) przed godziną 17 w w miejscowości Bardo w powiecie ząbkowickim.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, kierujący samochodem marki Toyota, z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze. Następnie pojazd odbił się od muru i zderzył z jadącą z przeciwnego kierunku Toyotą, którą kierował 41-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego" - przekazała policja.

52-latek, jak podała policja, był trzeźwy.

W wypadku zginęły dwie osoby Źródło zdjęcia: KPP w Ząbkowicach Śląskich

Na miejscu pracują policjanci oraz służby ratunkowe. Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.

Droga w rejonie ul. Głównej w Bardzie jest obecnie zablokowana. Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb i wybieranie alternatywnych tras.

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