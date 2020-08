Ogromna dziura w jezdni na autostradzie. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę

Na odcinku autostrady A4 niedaleko węzła Krzyżowa, uszkodzeniu uległo kilka betonowych płyt. Wielka dziura już została załatana przez drogowców, ale do czasu wymiany kilku elementów jezdni, ruch w kierunku Zgorzelca odbywać się będzie z ograniczeniem prędkości do 40 kilometrów na godzinę.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, na odcinku A4 pomiędzy węzłem Krzyżowa a LSSE Obszar Krzywa "stwierdzone zostało samoistne zdylatowanie płyt betonowych, co doprowadziło do odspojenia płyt nawierzchni". Mówiąc prostszym językiem, płyty wypiętrzyły się względem siebie i popękały, stwarzając zagrożenie dla kierowców.

Ograniczenie prędkości

- Wprowadzono czasowe ograniczenie prędkości przejazdu do 40 kilometrów na godzinę. Będzie to trwało do czasu naprawy, czyli wymiany uszkodzonych płyt nawierzchni betonowej. Do wymiany jest kilka płyt. Chcielibyśmy zrobić to jak najszybciej, ale nie potrafię wskazać dokładnej daty - przyznaje Magdalena Szumiata, rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA.