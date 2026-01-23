Logo strona główna
WOŚP 2026

To dla nich gra WOŚP. Pomoc może dotrzeć do nawet półtora miliona dzieci

Alex, zanim trafił do szpitala, trenował piłkę nożną
To dla nich gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Źródło: TVN24
Bycie razem to jedna z wielkich cech Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najważniejszy cel to oczywiście pomoc - ona działa i widać to w historiach konkretnych ludzi i ich uratowanego życia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIEWIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Samochody są jego pasją. Marcel Wojtysiak prezentuje nagrania z czasów, gdy czuł się jeszcze dobrze i gdy bywał na motoryzacyjnych zlotach. 16-latek na razie musiał zawiesić naukę w technikum i odpuścić ukochane hobby, bo w Warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka czeka na przeszczep wątroby

- Właśnie się pogorszył problem z wątrobą. Zwężyły się drogi żółciowe i teraz czekamy, co dalej - mówi Marcel Wojtysiak.

Mama nastolatka Natalia Wojtysiak wyjaśnia, że "najpierw jest kwalifikacja" a następnie oczekuje się z odpowiedzią. - I jest kwestia znalezienia dawcy dla syna - dodaje.

WOŚP powalczy o "zdrowe brzuszki naszych dzieci"

Dla takich pacjentów jak Marcel gra tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo celem tegorocznego finału jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

W Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Centrum Zdrowia Dziecka leczą się pacjenci, którzy mają problemy z wątrobą, trzustką czy jelitami - wymagają szczegółowej diagnostyki: gastroskopii, kolonoskopii i czasem chirurgicznych zabiegów. Do tego potrzebny jest najnowocześniejszy sprzęt.

"Na tym cierpi cała rodzina". Już w niedzielę WOŚP zagra dla nich

"Na tym cierpi cała rodzina". Już w niedzielę WOŚP zagra dla nich

Polska
Kiedyś uratował ich sprzęt z serduszkiem. Teraz sami grają z WOŚP

Kiedyś uratował ich sprzęt z serduszkiem. Teraz sami grają z WOŚP

- Mamy sprzęt kupiony przed 10 latami. Postęp techniki, obrazowania przewodu pokarmowego bardzo poszedł do przodu, ale jest też sprzęt, którego nie posiadamy w klinikach pediatrycznych - mówi gastrolog prof. Jarosław Kierkuś z Centrum Zdrowia Dziecka. - Rozmawiałem z przedstawicielami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że my potrzebujemy pilnie tak zwanych endoskopów ultrasonograficznych. My tych pacjentów pediatrycznych wysyłamy do ośrodków dla dorosłych - dodaje.

Sprzęt z 2020 roku w oddziałach gastroenterologii dziecięcej powinien powoli być wymieniany - słyszymy w Szpitalu Klinicznym w Zabrzu. - Mamy coraz więcej możliwości nieinwazyjnej diagnostyki. Na przykład kapsułki endoskopowe, które pozwalają bez usypiania pacjenta i bez endoskopii wglądnąć w wnętrze jelita czy bardzo nowoczesne aparaty USG - podkreśla pediatra i gastroenterolog dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień.

Pomoc może dotrzeć do nawet półtora miliona dzieci

Pierwsze objawy choroby u 10-letniego Alexa łatwo było przeoczyć albo zbagatelizować. - Chodziłem na treningi do szkółki piłkarskiej i wieczorami, jak przychodziłem do domu, swędziała mnie skóra - mówi chłopiec. - Mamie to nie dawało spokoju i zrobiła mi badania krwi - dodaje.

Wkrótce u Alexa zdiagnozowano autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Lekarze z Zabrza zaczęli innowacyjne leczenie, które przynosi dobre efekty, ale chłopiec musi być pod stałą kontrolą.

- Jeździmy praktycznie co miesiąc tutaj na oddział. Mamy gastroskopię, badania "cholangio", rezonans klatki piersiowej, specjalistyczne USG wątroby  - wylicza mama 10-latka, Agnieszka Bednarek.

Alex, zanim trafił do szpitala, trenował piłkę nożną
Alex, zanim trafił do szpitala, trenował piłkę nożną
Źródło: TVN24

U pięcioletniego Mikołaja lekarze ze Szpitala Copernicus w Gdańsku też wykonują serię badań. - To jeszcze nierozpoznana infekcja jelit. Przy okazji węzły chłonne zostały też mocno powiększone w walce z tą infekcją - przekazuje tata chłopca, Michał Orzeł. - Przypadkowo odkryto polipa na poprzecznicy w jelicie grubym - dodaje.

W gdańskim szpitalu leczą się dzieci od urodzenia do 18. roku życia - zarówno te, które urodziły się z wrodzonymi wadami układu pokarmowego, jak i te, u których choroba dała o sobie znać później.

Dzieci często spędzają tu dużą część swojego dzieciństwa, więc lekarze marzą o tym, by te pobyty były jak najmniej obciążające i jak najkrótsze. - Napisaliśmy nasz list do świętego Mikołaja i bardzo liczymy na to, że dzieci, które obejmujemy opieką będą miały możliwość skorzystania z tego sprzętu - mówi prof. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz z Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergii i Żywienia Dzieci Szpitala Copernicus.

Organizatorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy szacują, że tegoroczna zbiórka będzie oznaczać wsparcie dla nawet 1,5 miliona dzieci.

pc

Autorka/Autor: Anna Wilczyńska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

