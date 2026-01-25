"Zrobiliśmy przepiękny dzień". Finał WOŚP w minutę

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" za nami. Celem tegorocznej zbiórki było wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.
W zbiórkę zaangażowało sie 1670 sztabów, w tym 88 zagranicznych oraz 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. W całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata odbyła się niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników, rajdów i innych atrakcji. Oprócz zbiórek do puszek zorganizowano liczne aukcje internetowe. Tradycyjnie o godzinie 20 rozbłysło Światełko do Nieba.
Zobacz jak relacjonowaliśmy 34. Finał WOŚP w portalu tvn24.pl >>>
Start 34. Finału WOŚP
Tegoroczny Finał oficjalnie ruszył o godzinie 8.30. - To ma być dobrowolna, czysta zabawa. Przeżyjcie to jak najpiękniej - mówił szef WOŚP Jurek Owsiak.
Orkiestra rozbrzmiała w najróżniejszych zakątkach świata
Poza granicami Polski, w 25 krajach, zorganizowano w tym roku 88 sztabów. Orkiestra grała między innymi w Japonii, na Bali, w Kanadzie, Indiach, czy Wielkiej Brytanii.
WOŚP 2026 na świecie
Tosia rok temu trafiła na OIOM. Teraz Tosia sama pomagała
Po raz pierwszy osobiście w sztabie WOŚP w Warszawie kwestowała Tosia, jedna z bohaterek reportażu TVN24 "Dzwon zwycięzcy". Dziewczynka rok temu toczyła ciężką walkę z nowotworem.
Milion złotych od TVN dla WOŚP
Stacja TVN przekazała milion złotych na tegoroczny Finał WOŚP. - Mamy nadzieję, że będzie to dobrym, fajnym symbolem, który rozpali serca wszystkich innych - powiedziała CEO TVN Kasia Kieli.
Obrączka w sztabie WOŚP w Suwałkach
Niecodzienną formę wpłaty otrzymali w tym roku wolontariusze z suwalskiego sztabu WOŚP. - Trafiła do nas obrączka. Poznałem jej historię, jest zadziwiająca i wzruszająca. Przyniosła ją kilka dni temu wnuczka i jest to obrączka jej babci - opowiadał Sławomir Rafalski, zajmujący się liczeniem datków w suwalskim oddziale.
Międzypokoleniowe wykonanie "belgijki", tradycyjnie przeciąganie liny
W Suwałkach wykonano międzypokoleniowo taniec "belgijka". W Wysokiem Mazowieckiem tradycyjnie odbyły się zawody ciągnięcia liny traktorami.
Akcja superbohaterów w szpitalu z okazji WOŚP
Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie odwiedziła Liga Superbohaterów. To szczecińska fundacja, która wspiera dzieci chore onkologicznie. Z młodymi pacjentami spotkał się trzyosobowy skład fantastycznych postaci: Kapitan Ameryka z charakterystyczną tarczą i młotem Thora, uzbrojony w miecz świetlny Darth Vader i - również znany z uniwersum "Gwiezdnych Wojen" - przedstawiciel Ludzi Pustyni z planety Tattoine.
- Ciepło na serduszku się robi, jak ktoś tak przyjdzie. Siedzisz tutaj, jest trochę ponuro, nie masz co robić i przyjdzie taki superbohater. Zrobi się trochę lepiej, fajnie będzie - mówił dziennikarzom TVN24 Franciszek, jeden z pacjentów placówki.
Pani Henryka ma 100 lat i gra z WOŚP
34. Finał WOŚP wspierała pani Henryka Wałek, która ma 100 lat i działa przy sztabie krakowskiego urzędu miejskiego. We wpisie krakowskiego sztabu czytamy, że stulatka jest "emerytowaną nauczycielką chemii, a jednocześnie kobietą o niezwykłym życiorysie" - "jako członkini konspiracyjnego ruchu oporu "Monika" została odznaczona Krzyżem Armii Krajowej. Dwukrotnie aresztowana, była więziona przez NKWD oraz Służbę Bezpieczeństwa. Posiada stopień podporucznika".
Światełko do Nieba
Kulminacyjnym momentem 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było Światełko do Nieba. W Warszawie odliczanie do startu rozpoczął szef WOŚP Jurek Owsiak, któremu na scenie towarzyszyła CEO TVN Kasia Kieli.
Kwota deklarowana na koniec 34. Finału WOŚP
Finał zakończył się deklarowaną kwotą 183 231 782 złotych. To o 4 700 157 złotych więcej niż w ubiegłym roku.
Autorka/Autor: js/kg
Źródło: TVN24