"Zrobiliśmy przepiękny dzień". Finał WOŚP w minutę

sklejka wosp1
34. Finał WOŚP w minutę
Źródło: Anna Kwaśny/TVN24
Zbiórki, koncerty, emocjonująca rywalizacja, wspólna praca i radosna zabawa. To wszystko podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Momenty, które zapamiętamy zebraliśmy w minutowym wideo.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" za nami. Celem tegorocznej zbiórki było wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W zbiórkę zaangażowało sie 1670 sztabów, w tym 88 zagranicznych oraz 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. W całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata odbyła się niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników, rajdów i innych atrakcji. Oprócz zbiórek do puszek zorganizowano liczne aukcje internetowe. Tradycyjnie o godzinie 20 rozbłysło Światełko do Nieba.

Zobacz jak relacjonowaliśmy 34. Finał WOŚP w portalu tvn24.pl >>>

Start 34. Finału WOŚP

Tegoroczny Finał oficjalnie ruszył o godzinie 8.30. - To ma być dobrowolna, czysta zabawa. Przeżyjcie to jak najpiękniej - mówił szef WOŚP Jurek Owsiak.

Orkiestra rozbrzmiała w najróżniejszych zakątkach świata

Poza granicami Polski, w 25 krajach, zorganizowano w tym roku 88 sztabów. Orkiestra grała między innymi w Japonii, na Bali, w Kanadzie, Indiach, czy Wielkiej Brytanii.

WOŚP 2026 na świecie

Klatka kluczowa-184728
Sztab WOŚP w Edynburgu
Sztab WOŚP w Edynburgu
Teraz oglądasz
Flaga WOŚP pod wodą na Bali
Flaga WOŚP pod wodą na Bali
Teraz oglądasz
W Belfaście WOŚP gra na sportowo
W Belfaście WOŚP gra na sportowo
Teraz oglądasz
Sztab WOŚP w holenderskiej Hadze
Sztab WOŚP w holenderskiej Hadze
Teraz oglądasz
WOŚP gra w Bangkoku na Tajlandii
WOŚP gra w Bangkoku na Tajlandii
Teraz oglądasz
Sztab WOŚP w Madrycie
Sztab WOŚP w Madrycie
Teraz oglądasz
Sztab WOŚP w Haugesund w Norwegii
Sztab WOŚP w Haugesund w Norwegii
Teraz oglądasz
Sztab WOŚP w Toronto
Sztab WOŚP w Toronto
Teraz oglądasz
WOŚP na Stacji Arktycznej im. Arctowskiego
WOŚP na Stacji Arktycznej im. Arctowskiego
Teraz oglądasz
Wejście na Arthur's Seat w Edynburgu
Wejście na Arthur's Seat w Edynburgu
Teraz oglądasz
Na Bali Finał już się zakończył
Na Bali Finał już się zakończył
Teraz oglądasz
Tak gra Londyn
Tak gra Londyn
Teraz oglądasz
"Jest coraz większa świadomość tego serduszka"
"Jest coraz większa świadomość tego serduszka"
Teraz oglądasz
Tak gra WOŚP na świecie
Tak gra WOŚP na świecie
Teraz oglądasz
Rodzinne spotkanie w Madrycie
Rodzinne spotkanie w Madrycie
Teraz oglądasz
Sztab w Grootebroek gra z WOŚP
Sztab w Grootebroek gra z WOŚP
Teraz oglądasz
Klub Lodowatych Śmiałków w Altenie (Niemcy)
Klub Lodowatych Śmiałków w Altenie (Niemcy)
Teraz oglądasz
Sztab w Brukseli rozgrzał uczestników eventu do czerwoności
Sztab w Brukseli rozgrzał uczestników eventu do czerwoności
Teraz oglądasz
"Z tęsknoty za tym, że to jest najpiękniejszy, najcieplejszy dzień w roku w Polsce"
"Z tęsknoty za tym, że to jest najpiękniejszy, najcieplejszy dzień w roku w Polsce"
Teraz oglądasz
Sztab z Newport zdobywa szczyty
Sztab z Newport zdobywa szczyty
Teraz oglądasz
Artyści grają z WOŚP na końcu świata
Artyści grają z WOŚP na końcu świata
Teraz oglądasz
Morsowanie w Malmo
Morsowanie w Malmo
Teraz oglądasz
Morsy w Sztokholmie wspierają WOŚP
Morsy w Sztokholmie wspierają WOŚP
Teraz oglądasz
Sztab z Trenton na filmowych schodach z "Rockyego"
Sztab z Trenton na filmowych schodach z "Rockyego"
Teraz oglądasz
Sztab na Bali przygotowuje królewską niespodziankę
Sztab na Bali przygotowuje królewską niespodziankę
Teraz oglądasz
34. Finał także za granicami Polski. Pozdrowienia ze sztabów zagranicznych
34. Finał także za granicami Polski. Pozdrowienia ze sztabów zagranicznych
Teraz oglądasz
Sztaby na Malcie i w Australii w pełnej gotowości
Sztaby na Malcie i w Australii w pełnej gotowości
Teraz oglądasz
Ognisty pokaz w holenderskim Tilburgu
Ognisty pokaz w holenderskim Tilburgu
Teraz oglądasz
Oryginalna piosenka sztabu z Frankfurtu nad Menem
Oryginalna piosenka sztabu z Frankfurtu nad Menem
Teraz oglądasz
Tak pracuje sztab w Carlow w Wielkiej Brytanii
Tak pracuje sztab w Carlow w Wielkiej Brytanii
Teraz oglądasz
Co przygotowuje sztab WOŚP w Malmo? Rozmowa z Mariolą Turbiarz
Co przygotowuje sztab WOŚP w Malmo? Rozmowa z Mariolą Turbiarz
Teraz oglądasz
Zimowy trekking sztabu z Liverpoolu
Zimowy trekking sztabu z Liverpoolu
Teraz oglądasz

Tosia rok temu trafiła na OIOM. Teraz Tosia sama pomagała

Po raz pierwszy osobiście w sztabie WOŚP w Warszawie kwestowała Tosia, jedna z bohaterek reportażu TVN24 "Dzwon zwycięzcy". Dziewczynka rok temu toczyła ciężką walkę z nowotworem.

Klatka kluczowa-185059
W zeszłym roku była bohaterką reportażu "Dzwon zwycięzcy". Dzisiaj Tosia odwiedziła studio WOŚP
Źródło: TVN24

Milion złotych od TVN dla WOŚP

Stacja TVN przekazała milion złotych na tegoroczny Finał WOŚP. - Mamy nadzieję, że będzie to dobrym, fajnym symbolem, który rozpali serca wszystkich innych - powiedziała CEO TVN Kasia Kieli.

Milion złotych od TVN dla WOŚP. "Na dobry początek"
Źródło: TVN24

Obrączka w sztabie WOŚP w Suwałkach

Niecodzienną formę wpłaty otrzymali w tym roku wolontariusze z suwalskiego sztabu WOŚP. - Trafiła do nas obrączka. Poznałem jej historię, jest zadziwiająca i wzruszająca. Przyniosła ją kilka dni temu wnuczka i jest to obrączka jej babci - opowiadał Sławomir Rafalski, zajmujący się liczeniem datków w suwalskim oddziale.

"Zadziwiająca i wzruszająca" sytuacja w sztabie WOŚP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zadziwiająca i wzruszająca" sytuacja w sztabie WOŚP

Międzypokoleniowe wykonanie "belgijki", tradycyjnie przeciąganie liny

W Suwałkach wykonano międzypokoleniowo taniec "belgijka". W Wysokiem Mazowieckiem tradycyjnie odbyły się zawody ciągnięcia liny traktorami.

Klatka kluczowa-185970
W Suwałkach międzypokoleniowe wykonanie tańca "belgijki".
Klatka kluczowa-185008
Traktorowe zawody w Wysokiem Mazowieckiem
Źródło: TVN24

Akcja superbohaterów w szpitalu z okazji WOŚP

Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie odwiedziła Liga Superbohaterów. To szczecińska fundacja, która wspiera dzieci chore onkologicznie. Z młodymi pacjentami spotkał się trzyosobowy skład fantastycznych postaci: Kapitan Ameryka z charakterystyczną tarczą i młotem Thora, uzbrojony w miecz świetlny Darth Vader i - również znany z uniwersum "Gwiezdnych Wojen" - przedstawiciel Ludzi Pustyni z planety Tattoine.

- Ciepło na serduszku się robi, jak ktoś tak przyjdzie. Siedzisz tutaj, jest trochę ponuro, nie masz co robić i przyjdzie taki superbohater. Zrobi się trochę lepiej, fajnie będzie - mówił dziennikarzom TVN24 Franciszek, jeden z pacjentów placówki.

Akcja superbohaterów w szpitalu. "Ciepło na serduszku się robi"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Akcja superbohaterów w szpitalu. "Ciepło na serduszku się robi"

Pani Henryka ma 100 lat i gra z WOŚP

34. Finał WOŚP wspierała pani Henryka Wałek, która ma 100 lat i działa przy sztabie krakowskiego urzędu miejskiego. We wpisie krakowskiego sztabu czytamy, że stulatka jest "emerytowaną nauczycielką chemii, a jednocześnie kobietą o niezwykłym życiorysie" - "jako członkini konspiracyjnego ruchu oporu "Monika" została odznaczona Krzyżem Armii Krajowej. Dwukrotnie aresztowana, była więziona przez NKWD oraz Służbę Bezpieczeństwa. Posiada stopień podporucznika".

Pani Henryka ma 100 lat i gra z WOŚP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pani Henryka ma 100 lat i gra z WOŚP

Światełko do Nieba

Kulminacyjnym momentem 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było Światełko do Nieba. W Warszawie odliczanie do startu rozpoczął szef WOŚP Jurek Owsiak, któremu na scenie towarzyszyła CEO TVN Kasia Kieli.

Tak wyglądało Światełko do Nieba
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak wyglądało Światełko do Nieba

Kwota deklarowana na koniec 34. Finału WOŚP

Finał zakończył się deklarowaną kwotą 183 231 782 złotych. To o 4 700 157 złotych więcej niż w ubiegłym roku.

Autorka/Autor: js/kg

Źródło: TVN24

WOŚP 2026
