"Zrobiliśmy przepiękny dzień". Finał WOŚP w minutę

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" za nami. Celem tegorocznej zbiórki było wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W zbiórkę zaangażowało sie 1670 sztabów, w tym 88 zagranicznych oraz 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. W całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata odbyła się niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników, rajdów i innych atrakcji. Oprócz zbiórek do puszek zorganizowano liczne aukcje internetowe. Tradycyjnie o godzinie 20 rozbłysło Światełko do Nieba.

Zobacz jak relacjonowaliśmy 34. Finał WOŚP w portalu tvn24.pl >>>

Start 34. Finału WOŚP

Tegoroczny Finał oficjalnie ruszył o godzinie 8.30. - To ma być dobrowolna, czysta zabawa. Przeżyjcie to jak najpiękniej - mówił szef WOŚP Jurek Owsiak.

Orkiestra rozbrzmiała w najróżniejszych zakątkach świata

Poza granicami Polski, w 25 krajach, zorganizowano w tym roku 88 sztabów. Orkiestra grała między innymi w Japonii, na Bali, w Kanadzie, Indiach, czy Wielkiej Brytanii.

Tosia rok temu trafiła na OIOM. Teraz Tosia sama pomagała

Po raz pierwszy osobiście w sztabie WOŚP w Warszawie kwestowała Tosia, jedna z bohaterek reportażu TVN24 "Dzwon zwycięzcy". Dziewczynka rok temu toczyła ciężką walkę z nowotworem.

W zeszłym roku była bohaterką reportażu "Dzwon zwycięzcy". Dzisiaj Tosia odwiedziła studio WOŚP Źródło: TVN24

Milion złotych od TVN dla WOŚP

Stacja TVN przekazała milion złotych na tegoroczny Finał WOŚP. - Mamy nadzieję, że będzie to dobrym, fajnym symbolem, który rozpali serca wszystkich innych - powiedziała CEO TVN Kasia Kieli.

Milion złotych od TVN dla WOŚP. "Na dobry początek" Źródło: TVN24

Obrączka w sztabie WOŚP w Suwałkach

Niecodzienną formę wpłaty otrzymali w tym roku wolontariusze z suwalskiego sztabu WOŚP. - Trafiła do nas obrączka. Poznałem jej historię, jest zadziwiająca i wzruszająca. Przyniosła ją kilka dni temu wnuczka i jest to obrączka jej babci - opowiadał Sławomir Rafalski, zajmujący się liczeniem datków w suwalskim oddziale.

Międzypokoleniowe wykonanie "belgijki", tradycyjnie przeciąganie liny

W Suwałkach wykonano międzypokoleniowo taniec "belgijka". W Wysokiem Mazowieckiem tradycyjnie odbyły się zawody ciągnięcia liny traktorami.

W Suwałkach międzypokoleniowe wykonanie tańca "belgijki".

Traktorowe zawody w Wysokiem Mazowieckiem Źródło: TVN24

Akcja superbohaterów w szpitalu z okazji WOŚP

Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie odwiedziła Liga Superbohaterów. To szczecińska fundacja, która wspiera dzieci chore onkologicznie. Z młodymi pacjentami spotkał się trzyosobowy skład fantastycznych postaci: Kapitan Ameryka z charakterystyczną tarczą i młotem Thora, uzbrojony w miecz świetlny Darth Vader i - również znany z uniwersum "Gwiezdnych Wojen" - przedstawiciel Ludzi Pustyni z planety Tattoine.

- Ciepło na serduszku się robi, jak ktoś tak przyjdzie. Siedzisz tutaj, jest trochę ponuro, nie masz co robić i przyjdzie taki superbohater. Zrobi się trochę lepiej, fajnie będzie - mówił dziennikarzom TVN24 Franciszek, jeden z pacjentów placówki.

Pani Henryka ma 100 lat i gra z WOŚP

34. Finał WOŚP wspierała pani Henryka Wałek, która ma 100 lat i działa przy sztabie krakowskiego urzędu miejskiego. We wpisie krakowskiego sztabu czytamy, że stulatka jest "emerytowaną nauczycielką chemii, a jednocześnie kobietą o niezwykłym życiorysie" - "jako członkini konspiracyjnego ruchu oporu "Monika" została odznaczona Krzyżem Armii Krajowej. Dwukrotnie aresztowana, była więziona przez NKWD oraz Służbę Bezpieczeństwa. Posiada stopień podporucznika".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pani Henryka ma 100 lat i gra z WOŚP

Światełko do Nieba

Kulminacyjnym momentem 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było Światełko do Nieba. W Warszawie odliczanie do startu rozpoczął szef WOŚP Jurek Owsiak, któremu na scenie towarzyszyła CEO TVN Kasia Kieli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tak wyglądało Światełko do Nieba

Kwota deklarowana na koniec 34. Finału WOŚP

Finał zakończył się deklarowaną kwotą 183 231 782 złotych. To o 4 700 157 złotych więcej niż w ubiegłym roku.

