Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie

Wlecieli do środka huraganu Melissa
Łowcy burz wlecieli do środka huraganu Melissa
Źródło: TVN24/CNN
Nad Karaibami przemieszcza się huragan Melissa, który jest uważany za najsilniejszą burzę, jaka pojawiła się w tym roku na ziemi. Żywioł niesie ekstremalne ulewy oraz wiatr o prędkości przekraczającej 252 km/h. Jego losy uważnie śledzą meteorolodzy. Specjalny zespół łowców burz wleciał do oka huraganu, by zebrać cenne informacje na jego temat.

Huragan Melissa w ostatnich dniach przekształcił się z burzy tropikalnej w niezwykle silny huragan kategorii piątej w skali Saffira-Simpsona. Porusza się bardzo powoli nad Morzem Karaibskim i zmierza w kierunku Jamajki. Według prognoz może on przynieść ekstremalne opady deszczu powodujące powodzie błyskawiczne i lawiny błotne oraz silny wiatr niszczący infrastrukturę.

Zdaniem meteorologów Melissa to najsilniejsza burza, jaka pojawiła się w tym roku na świecie. Eksperci śledzą jej losy nie tylko przy pomocy danych satelitarnych. Zespół meteorologów, zwany Łowcami Burz, przy pomocy specjalnego samolotu wleciał do oka Melissy, by zebrać cenne informacje na jej temat. CNN opublikowało nagrania z wnętrza huraganu.

"Najsilniejsza burza na planecie uderza w malutki punkt na mapie świata"
Dowiedz się więcej:

"Najsilniejsza burza na planecie uderza w malutki punkt na mapie świata"

"Załogę czekają silne turbulencje"

Jak opisuje CNN, samolot meteorologów to latające laboratorium. Dzięki niemu eksperci mogą zorientować się, jaka jest sytuacja w każdym miejscu huraganu. Jednak zebranie tych danych wymaga zmierzenia się z ekstremalnymi warunkami panującymi wokół jego oka.

- Gdy samolot przelatuje przez ściany z chmur, aby wlecieć do środka huraganu, załogę czekają silne turbulencje i możliwa nagła utrata wysokości, nawet kilkadziesiąt metrów w kilka sekund - mówi meteorolog CNN Derek Van Dam.

oko 2
Wlecieli do oka huraganu Melissa
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Po przebiciu się do środka huraganu robi się cicho i spokojnie, a sam przelot wygląda jak "niski przelot nad stadionem". Nawigator oznacza punkt stanowiący środek huraganu, co jest istotne w prognozowaniu jego dalszej trasy.

- Potem zrzucana jest sonda pogodowa, czyli instrument, który podczas opadania zbiera różne dane pogodowe i przekazuje je załodze samolotu. Te dane zostaną przeanalizowane w centrum meteorologicznym - dodaje ekspert.

OGLĄDAJ: Potężny huragan zmierza na Jamajkę. Oglądaj na żywo
Jamajka na żywo

Potężny huragan zmierza na Jamajkę. Oglądaj na żywo
NA ŻYWO

Jamajka na żywo
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fw

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
KaraibyhuraganHuragany, tajfuny, cyklony
Czytaj także:
Aleksandra i Michał Żebrowscy na Jamajce - relacje instagramowe
Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia
TVN24
Huragan Melissa na zdjęciach satelitarnych
"Najsilniejsza burza na planecie uderza w malutki punkt na mapie świata"
Świat
Opady deszczu
Niebezpieczne warunki w części kraju. Są alarmy IMGW
Prognoza
Jesień, opady, deszcz, liście
Dziś chłodno i deszczowo, może zagrzmieć
Prognoza
Huragan Melissa w podczerwieni
Najsilniejsza burza na planecie. "Czas na przygotowania się skończył"
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą możliwe są burze
Prognoza
Maccullochella peelii
Ta ryba przepłynęła 860 kilometrów i pobiła rekord
Ciekawostki
Rak pręgowaty (Orconectes limosus)
Anatomia inwazji. Jak obcy przejmują polską przyrodę
Agnieszka Stradecka
Wszystkich Świętych
Duża zmiana w pogodzie tuż przed 1 listopada
Prognoza
Ryś europejski - zdj. poglądowe
Martwy ryś na środku drogi. "Moment nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje"
Świat
Artemis I przed listopadowym startem w 2022 roku
NASA ma kłopoty. Przerwano część projektów badawczych
Świat
Osuwisko niedaleko domu studenckiego
Ziemia osunęła się w Oslo. "Hałas nie do opisania"
Świat
Akcja ratunkowa w Tatrach
Polak utknął w Tatrach. Akcja trwała całą noc
Świat
Karaczan prusak (Blattella germanica)
Prusaki mogą wywoływać reakcje alergiczne
Nauka
deszcz parasole shutterstock_2404098431
Deszczowy początek tygodnia, w górach sypnie śniegiem
Prognoza
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
W nocy parasole przydadzą się w całym kraju
Prognoza
Burza nad Białymstokiem
Gdzie jest burza? Silnie wieje, miejscami grzmi
Polska
imageTitle
Silny wiatr przewrócił drzewo na tory. Burze nad Polską
Polska
Kula ognia na niebie
Kula ognia rozświetliła niebo nad Polską. Czym była?
Nauka
Pogoda na 16 dni. Wyraźna anomalia na początku listopada
Wyraźna anomalia na początku listopada
Prognoza
Park McKenna
Tragedia na jarmarku halloweenowym. Ofiara śmiertelna, są ranni
Świat
Jeleń na szkolnym podwórku w USA
Miały zaczynać się lekcje, nagle pojawił się on
Świat
Wulkan
Wystrzelił popiół na wysokość dwóch kilometrów
Świat
Lis
Awaria internetu trwała wiele dni. Przyczyna może zaskakiwać
Ciekawostki
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Przed nami chłodny, wietrzny i deszczowy dzień
Prognoza
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
Świat
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
Prognoza
Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu Etna na Sycylii
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"
Nauka
Bagno w Białowieskim Parku Narodowym
To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"
Polska
Oceany
"To będzie wymagało adaptacji". Za 30 lat El Niño może się mocno zmienić
Nauka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica