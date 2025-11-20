Logo TVN24
Powodzie w Wietnamie. Ponad pół miliona domów bez prądu. Rośnie bilans ofiar

Gruz po przejściu powodzi w Wietnamie
Tajfun Kalmaegi zalał środkowy Wietnam
Źródło: Reuters
W powodziach i osuwiskach, które nawiedziły w ostatnich dniach Wietnam, zginęło co najmniej 41 osób - poinformowały w czwartek wietnamskie władze. Dodały, że trwają poszukiwania dziewięciu zaginionych.

Mieszkańcy Wietnamu zmagają się z kolejną falą obfitych opadów deszczu, które doprowadziły do powstania rozległych powodzi i osuwisk. Liczba ofiar śmiertelnych żywiołu wzrosła w czwartek do 41 osób. Poprzednio pisaliśmy o 16 ofiarach. Trwają poszukiwania dziewięciu zaginionych osób. Do akcji poszukiwawczo-ratowniczych ministerstwo obrony skierowało wojsko.

Jak podała agencja Reuters, w ciągu ostatnich trzech dni w kilku częściach środkowego Wietnamu spadło aż 1500 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalne władze przekazały, że ponad pół miliona domów nie ma prądu. Ponadto pod wodą znalazło się ponad 50 tysięcy domów i 15 tys. hektarów gruntów rolnych.

Wietnamska agencja meteorologiczna ostrzega przed kolejnymi obfitymi opadami deszczu, które mają nawiedzić kraj w piątek. Może dojść do kolejnych osuwisk i powodzi.

Ludzie uwięzieni na dachach domów

Powódź dotknęła popularne nadmorskie kurorty, w tym miasto znajdujące się na południu Wietnamu - Nha Trang. Pod wodą znalazły się dziesiątki tysięcy budynków.

W Gia Lai i Dak Lak, prowincjach znajdujących się w południowej części kraju, służby ratunkowe ewakuowały ludzi uwięzionych na dachach domów. W wielu miejscach trzeba było wybijać szyby w oknach i przebijać się przez dachy, aby dotrzeć do poszkodowanych. W prowincji Dal Lak wezbrana woda porwała sto 20-litrowych baryłek kwasu siarkowego z miejscowej cukrowni. Ministerstwo bezpieczeństwa publicznego ostrzegło ludność, że istnieje ryzyko skażenia.

Według krajowego biura meteorologicznego niektóre rzeki, jak Ba i Cai, osiągnęły najwyższy poziom w historii, przekraczając rekordy z lat 1993 i 1986.

Kraj, w którym stosunkowo często występują klęski żywiołowe

W Wietnamie stosunkowo często występują klęski żywiołowe, a zdaniem naukowców zmiany klimatu powodują, że ekstremalne zjawiska pogodowe stają się częstsze i bardziej niszczycielskie. Tylko w tym roku, od stycznia do października, klęski żywiołowe w tym kraju pochłonęły 279 ofiar i spowodowały straty o wartości ponad dwa miliardów dolarów.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

WietnamPowódź
