Świat

Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców

Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Prognozowana siła wiatru w Wielkiej Brytanii w dniach 14-15.09 2025 r.
Źródło: Ventusky.com
Najbliższy weekend i początek tygodnia w Wielkiej Brytanii zapowiadają się deszczowo i wietrznie. Krajowa agencja meteorologiczna Met Office objęła alertem pogodowym miliony mieszkańców i ostrzegła przed możliwymi utrudnieniami.

W najbliższy weekend i poniedziałek Wyspy Brytyjskie mają nawiedzić silne opady deszczu i podmuchy wiatru. Z tego powodu Met Office wydała żółte ostrzeżenie pogodowe w Walii i większości Anglii. Będzie ono obowiązywać od godziny 20 w niedzielę do godziny 18 w poniedziałek miejscowego czasu.

Możliwe podtopienia i utrudnienia na drogach

W sobotę w Wielkiej Brytanii mają pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Niedziela rozpocznie się pogodnie, ale w drugiej części dnia zacznie padać w całym regionie. Prognozowane są opady rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy, a na zachodnich wzgórzach nawet do 70 l/mkw. Wystąpi ryzyko podtopień i utrudnień na drogach.

Zagrożeniem będzie także silny wiatr. Zgodnie z prognozami w południowej i zachodniej części Wielkiej Brytanii mają rozszaleć się wichury, dochodzące do 80-95 kilometrów na godzinę na wybrzeżu i w górach. Mogą one łamać gałęzie drzew oraz powodować lokalne utrudnienia.

Nazwana burza? Raczej nie tym razem

Choć weekendowa pogoda w Wielkiej Brytanii zapowiada się bardzo niekorzystnie, zarówno Met Office, jak i Met Eireann, czyli irlandzka krajowa agencja meteorologiczna, uważają, że nie będą to na tyle groźne warunki, aby pojawiła się Amy - czyli pierwsza nazwana burza w tym sezonie burzowym. Niedawno agencje meteorologiczne Wielkiej Brytanii i Irlandii, wespół z KNMI, agencją meteorologiczną Holandii, opublikowały listę imion, które w nadchodzących miesiącach otrzymają najsilniejsze burze na północnym Atlantyku. Wśród nich znajduje się polsko brzmiąca Kasia.

Kasia może zagrozić Wielkiej Brytanii i nie tylko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kasia może zagrozić Wielkiej Brytanii i nie tylko

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

