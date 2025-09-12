Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców

Prognozowana siła wiatru w Wielkiej Brytanii w dniach 14-15.09 2025 r. Źródło: Ventusky.com

W najbliższy weekend i poniedziałek Wyspy Brytyjskie mają nawiedzić silne opady deszczu i podmuchy wiatru. Z tego powodu Met Office wydała żółte ostrzeżenie pogodowe w Walii i większości Anglii. Będzie ono obowiązywać od godziny 20 w niedzielę do godziny 18 w poniedziałek miejscowego czasu.

Możliwe podtopienia i utrudnienia na drogach

W sobotę w Wielkiej Brytanii mają pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Niedziela rozpocznie się pogodnie, ale w drugiej części dnia zacznie padać w całym regionie. Prognozowane są opady rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy, a na zachodnich wzgórzach nawet do 70 l/mkw. Wystąpi ryzyko podtopień i utrudnień na drogach.

Zagrożeniem będzie także silny wiatr. Zgodnie z prognozami w południowej i zachodniej części Wielkiej Brytanii mają rozszaleć się wichury, dochodzące do 80-95 kilometrów na godzinę na wybrzeżu i w górach. Mogą one łamać gałęzie drzew oraz powodować lokalne utrudnienia.

Nazwana burza? Raczej nie tym razem

Choć weekendowa pogoda w Wielkiej Brytanii zapowiada się bardzo niekorzystnie, zarówno Met Office, jak i Met Eireann, czyli irlandzka krajowa agencja meteorologiczna, uważają, że nie będą to na tyle groźne warunki, aby pojawiła się Amy - czyli pierwsza nazwana burza w tym sezonie burzowym. Niedawno agencje meteorologiczne Wielkiej Brytanii i Irlandii, wespół z KNMI, agencją meteorologiczną Holandii, opublikowały listę imion, które w nadchodzących miesiącach otrzymają najsilniejsze burze na północnym Atlantyku. Wśród nich znajduje się polsko brzmiąca Kasia.

