Wielka Brytania. Wylała rzeka, rekordowa powódź nawiedziła miasto

|
Monmouth zalane
Mieszkańcy Monmouth usuwają skutki powodzi
Źródło: Reuters
Rekordowy poziom rzeki Monnow, najwyższy w historii pomiarów, doprowadził w weekend do powodzi, która sparaliżowała miasto Monmouth i zmusiła mieszkańców do ewakuacji. Choć woda opadła, miasto wciąż walczy ze skutkami żywiołu.

Jak podała BBC, rzeka Monnow osiągnęła w sobotę najwyższy poziom w historii pomiarów, przekraczając wartości notowane podczas burzy Dennis w 2020 roku i burzy Bert w 2024. Rekordowo wysoka fala powodziowa, wywołana burzą Claudia, zalała ulice leżącego w południowo-wschodniej części Walii miasta Monmouth, zmuszając setki mieszkańców do ewakuacji, zalewając budynki ich domów oraz lokalnych przedsiębiorstw. Choć w niedzielę popołudniu służby odwołały stan poważnego zagrożenia powodziowego, miasto dopiero zaczyna długą drogę by wrócić do normalności.

Powódź bez precedensu

- To naprawdę niespokojny czas dla mieszkańców i przedsiębiorców - oceniła członkini Izby Gmin Catherine Fookes, dodając, że trwające wielkie sprzątanie skłoniło lokalne władze do dyskusji nad koniecznością wzmocnienia obecnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

- W podobnej sytuacji w 2020 roku zabezpieczenia przeciwpowodziowe wytrzymały, ale ta powódź, ta ilość wody, która napłynęła bardzo szybko w ciągu kilku godzin, była zdecydowanie bezprecedensowa - wskazała parlamentarzystka. - Uważam, że w obliczu zmian klimatu i coraz częstszych i bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych musimy ponownie przyjrzeć się systemom ochrony przeciwpowodziowej - dodała.

Ofiary śmiertelne, kilka tysięcy interwencji służb
Dowiedz się więcej:

Ofiary śmiertelne, kilka tysięcy interwencji służb

Mieszkańcy Monmouth w Walii zmobilizowali się, by pomóc mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom dotkniętym bezprecedensową powodzią. Jak wskazała Catherine Fookes, skala solidarności jest ogromna - od otwarcia centrum sportowego dla ewakuowanych po szeroko zakrojoną zbiórkę darów.

- Ta społeczność jest niezwykle odporna i życzliwa - powiedziała Catherine Fookes, opowiadając, jak miejscowe centrum sportowe stało się tymczasowym schronieniem dla osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Jeden z kościołów pełni funkcję punktu zbiórki darów, w tym ubrań i artykułów pierwszej potrzeby. Lokalni przedsiębiorcy dostarczają natomiast ciepłe posiłki dla poszkodowanych.

"Nie wiemy, co wydarzy się jutro"

Wśród najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw jest lokalna apteka zarządzana przez Simona Morre’a. Mężczyzna dotarł na miejsce już o godzinie czwartej rano w sobotę, po uruchomieniu alarmów, jednak nie był w stanie wejść do lokalu aż do niedzieli.

- Mam recepty do realizacji na jutro, ale nie mamy prądu, połowa zapasów została zniszczona, a część recept jest nie do odczytania - mówił Simon Morre. Jak dodał, centrala została poinformowana i trwają prace nad planem awaryjnym. - Na razie nie wiemy, co wydarzy się jutro - podsumował.

Zalane sklepy, ewakuowani mieszkańcy i przerwane usługi publiczne pokazują skalę zniszczeń, jaką wywołała powodziowa woda. Mimo trudności mieszkańcy - jak podkreślają lokalne władze - po raz kolejny udowadniają, że w obliczu kryzysu potrafią działać razem i wspierać się nawzajem.

Usuwanie skutków powodzi
Usuwanie skutków powodzi
Źródło: Reuters
Tysiące osób bez prądu, zalane miasto. Krajobraz po Claudii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tysiące osób bez prądu, zalane miasto. Krajobraz po Claudii

Klatka kluczowa-26480
Burza Claudia doprowadziła do zalania miasta Monmouth w Walii
Źródło: ENEX

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Julia Zalewska-Biziuk
Julia Zalewska-Biziuk
Dziennikarka tvn24.pl
