Rekordowe opady w Nowym Jorku. Nie żyją dwie osoby

Nowy Jork nawiedziła silna burza, która doprowadziła do powodzi błyskawicznych. Woda zalała piwnice, w wyniku czego śmierć poniosły dwie osoby. Niebezpieczna pogoda spowodowała także utrudnienia w transporcie.

W czwartek przez Nowy Jork przeszła silna burza. Przewidywano, że deszcz będzie padał przez kilka godzin, ale większość opadów zanotowano w ciągu 20 minut. Na ulicach znajdowało się dużo opadłych liści i śmieci, które doprowadziły do zatkania kanalizacji w wielu miejscach, przez co woda nie mogła odpłynąć.

Dwie ofiary śmiertelne w zalanych piwnicach

W kilku miejscach odnotowano rekordowe opady. Wstępne szacunki wskazują, że w Central Parku spadło ponad 45 litrów na metr kwadratowy. Jeśli się one potwierdzą, będzie to nowy rekord dla 30 października, bijący dotychczasowy z 1917 roku - podała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS). Znaczne opady, przekraczające 50 l/mkw., odnotowano także na lotniskach LaGuardia i Newark w New Jersey.

39-letni mieszkaniec Brooklynu został uwięziony przez wodę powodziową, gdy próbował wydostać z piwnicy psa. Ratownik wyciągnął mężczyznę, którego następnie przewieziono do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować - przekazał rzecznik straży pożarnej. Drugą ofiarę, 43-letniego mieszkańca Manhattanu, znaleziono martwego w zalanej piwnicy.

Chaos komunikacyjny w Nowym Jorku i okolicach

Intensywne opady wywołały chaos komunikacyjny w Nowym Jorku i okolicach. Wiele samochodów utknęło na ulicach, a niektóre pojazdy zostały zniesione przez wodę. Powódź zmusiła władze do zamknięcia głównej drogi w dzielnicy Queens. Ponadto doszło do niewielkich opóźnień w kursowaniu nowojorskiego metra oraz pociągów pasażerskich. Na lotniskach LaGuardia i Newark ulewa doprowadziła do zakłóceń w rozkładzie lotów.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: The New York Times, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Nowy JorkUSAdeszczPowódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica