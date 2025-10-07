Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA. Pierwsze tak silne tornado od 2013 roku. Cisnęło wagonem jak zabawką

|
Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5
Tornado EF5 w Enderlin, Dakota Północna
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Tornado najwyższej kategorii zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych - pierwsze od ponad dekady. Do zdarzenia doszło w czerwcu w Dakocie Północnej, a początkowo zostało sklasyfikowane jako znacznie słabsze. Jak podały służby meteorologiczne, prawdziwą siłę żywiołu pozwoliła ocenić analiza pozostawionych przez nie zniszczeń.

20 czerwca 2025 roku nad miastem Enderlin w Dakocie Północnej przetoczyła się trąba powietrzna. Gigantyczne tornado przez prawie 20 minut pędziło przy ziemi, wyrywając drzewa z korzeniami, łamiąc linie wysokiego napięcia i niszcząc domy. Na drodze żywiołu znalazł się także pociąg towarowy - siła wiatru odrzuciła jeden z wagonów na odległość 145 metrów. Tornado pochłonęło życie trzech osób.

Rzadkie, śmiertelnie niebezpieczne

Początkowo zjawisko zostało sklasyfikowane jako tornado trzeciej kategorii (EF3) w pięciostopniowej, rosnącej Ulepszonej Skali Fujity (EF). Ocenia ona intensywność trąb powietrznych według maksymalnej prędkości wiatru oraz zniszczeń, jakie po sobie pozostawiają. Początkowo eksperci przypuszczali, że żywioł rozwinął maksymalną prędkość około 260 kilometrów na godzinę, ale dalsza analiza szkód i konsultacje z innymi badaczami pozwoliły stwierdzić, że musiało wiać znacznie silniej.

Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Trzy osoby nie żyją
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Trzy osoby nie żyją

Ostatecznie Narodowa Służba Pogodowa zmieniła klasyfikację tornada do najwyższej, piątej kategorii (EF5). Poza porwaniem wagonu towarowego, wiatr zmiótł z powierzchni ziemi budynki rolnicze i wyrwał duże, silne drzewa przy samej ziemi. Na tej podstawie oceniono, że w szczytowym momencie trąba powietrzna musiała rozwinąć prędkość prawie 340 km/h.

Jak wyjaśnili eksperci, tornada EF5 są rzadkością - od początku pomiarów w 1950 roku w Stanach Zjednoczonych zanotowano tylko 60 przypadków. Ostatnie zdarzenie miało miejsce w maju 2013 roku w Oklahomie, kiedy to silny wiatr przyczynił się do śmierci 24 osób, w tym dziewiątki dzieci.

Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5 w 2025 roku
Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5 w 2025 roku
Źródło: Aaron Rigsby/NWS Grand Forks

"Tornadowa posucha"

Fakt, że od ponad dekady w Stanach nie zanotowano tornada EF5, nie umknął uwadze naukowców. W sierpniu na łamach czasopisma "Bulletin of the American Meteorological Society" ukazała się analiza zjawiska "posuchy" ekstremalnie silnych tornad. Autorzy przyjrzeli się tzw. kandydatom na EF5, czyli trąbom powietrznym powodującym katastrofalne zniszczenia, które nie zostały jednak zaliczone do najwyższej kategorii.

Naukowcy wysnuli hipotezę, że brak zjawisk EF5 prawdopodobnie wynika z samego systemu oceny szkód. Zgodnie z nim tornado, które niszczy dom jednorodzinny do samych fundamentów, ma prędkość wiatru około 320 km/h, czyli kategorię EF4. Jednak przed zmianą skali w 2007 r. tego typu szkody były uważane za ekstremalne i automatycznie klasyfikowały zdarzenie jako EF5.

Badacze zaproponowali nieznaczne obniżenie granicznej wartości dla tornad EF5 z 323 do 305 km/h. Jak uzasadniali, w ten sposób częstotliwość występowania tych zjawisk byłaby bardziej zgodna z danymi z ostatnich dziesięcioleci.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: CNN, NWS Grand Forks, BAMS, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Aaron Rigsby/NWS Grand Forks

Udostępnij:
TAGI:
USAtornado
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Czytaj także:
Zamieć śnieżna uwięziła turystów w Himalajach
Odgarniali śnieg przy pomocy garnków. "Było bardzo mokro i zimno"
Świat
Gęsta mgła
IMGW wydał nowe ostrzeżenia
Prognoza
Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) - zdj. poglądowe
Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować
Agnieszka Stradecka
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Stolica znów pod wodą. "Mam obawy, że wkrótce stanie się to normą"
Świat
Atak bielika na stado łysek
Bielik zaatakował stado łysek. Niezwykłe nagranie
Polska
Pełnia Żniwiarzy nad Santo Domingo (Dominikana)
Za nami pierwsza superpełnia w tym roku
Polska
W Himalajach trwa akcja ratunkowa
Setki osób wciąż czekają na pomoc. Śnieg uwięził turystów
Świat
Deszcz
Dziś wiele deszczowych miejsc, do 17 stopni
Prognoza
Mount Everest
"Everest był, jest i będzie magnesem dla wielu osób"
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Noc i dzień pod znakiem deszczu
Prognoza
Asteroida, Ziemia
Minęła Ziemię ekstremalnie blisko
Nauka
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Ponad połowa kraju może być objęta alarmami
Prognoza
Deszczowo
Polska pod wpływem atlantyckich niżów. Co to oznacza
Prognoza
kuchenka gazowa
Seria zgłoszeń o wycieku gazu, na miejscu znaleźli duriany
Ciekawostki
Słowenia
Masa śniegu spadła na turystów. Nie żyją
Świat
Ludzie ratowani z zerwanego mostu w Bengalu Zachodnim w Indiach
Powodzie zerwały mosty. Ludzie zjeżdżali na linach
Świat
Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Nie wszystkie bociany odleciały. Co robić, gdy się na nie natkniemy?
Polska
Amur biały
Te ryby mogą spowodować katastrofę ekologiczną
Świat
Niedźwiedź czarny
Rzadki atak niedźwiedzia. Turysta nie przeżył
Świat
Silny wiatr
Trwa sztorm na Bałtyku. Mocno wieje na wybrzeżu
Prognoza
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Tutaj na pewno przydadzą się parasole
Prognoza
Zjawisko nad Bałtykiem
Woda w Bałtyku się cofnęła i odkryła dno
Polska
Noc, deszczowo
Zapowiada się deszczowa noc
Prognoza
Tajfun Matmo uderzył
Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje
Świat
Nil wylał
Nil wylał. Wezwanie do ewakuacji
Świat
Zabezpieczanie domu zniszczonego przez osuwisko w mieście Dhulikhel w Nepalu
Błoto porywało domy. Liczba zabitych się podwoiła
Świat
Wysokie temperatury w rejonie Wielkich Jezior
W kalendarzu październik, na termometrze lipiec
Świat
Usuwanie skutków sobotnich wichur
Wiało tak mocno, że łamały się drzewa
Polska
Pogoda na 16 dni
Na jaką temperaturę się szykować
Prognoza
Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Śmieci spowodowały powódź. Tysiące zniszczonych domów
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica