Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Rośnie liczba rannych

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3 wystąpiło w nocy z niedzieli na poniedziałek na północy Afganistanu. Epicentrum znajdowało się w okolicach Mazar-i Szarif, miasta liczącego ponad pół miliona mieszkańców. Jak poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), wstrząsy zarejestrowano na głębokości 28 kilometrów. Zginęło 20 osób, a ponad 500 zostało rannych - podała agencja Reuters. Wcześniej informowaliśmy o ponad 320 rannych. Jak donoszą lokalne władze, największe zniszczenia odnotowano w prowincjach Balch i Samangan.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Przeczesywanie gruzów

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Sharfat Zaman, poinformował, że ratownicy przeczesują gruzy w poszukiwaniu ocalałych. Według niego liczba ofiar i rannych może jeszcze wzrosnąć. - Nasze ekipy ratownicze i medyczne dotarły na miejsce, a wszystkie pobliskie szpitale zostały postawione w stan gotowości, aby udzielić pomocy rannym - powiedział Zaman. Misja ONZ w Afganistanie podała w mediach społecznościowych, że jest na miejscu i wspiera akcję ratunkową.

Mieszkańcy relacjonowali sytuację po katastrofie. - Kiedy wreszcie wyszliśmy na zewnątrz, w powietrzu było tyle kurzu, że nic nie widzieliśmy - powiedział agencji Reuters Mohammad Rahim, mieszkaniec wilajetu Balch leżącego w pobliżu epicentrum. Dodał, że ziemia trzęsła się mocno przez około 15 sekund, a jego matka i brat, uwięzieni pod gruzami, zostali ostatecznie uwolnieni przez ratowników i innych mieszkańców.

Trzęsienie ziemi spowodowało osunięcie się ziemi, które zasypało drogę w Balchu. Ministerstwo Obrony Afganistanu poinformowało, że udało się ją odblokować i ewakuować osoby, które utknęły tam w nocy.

Uszkodzony zabytkowy meczet

Wstrząsy były odczuwalne także w oddalonej o kilkaset kilometrów stolicy kraju, Kabulu - przekazali dziennikarze agencji AFP. Według jednego z korespondentów trzęsienie ziemi uszkodziło pochodzący z XV wieku Błękitny Meczet w Mazar-i Szarif, jeden z najcenniejszych zabytków w kraju. Nagranie umieszczone w mediach społecznościowych pokazuje rozbite mury i płytki leżące na dziedzińcu meczetu.

Krajowy dostawca energii Da Afghanistan Breshna Company poinformował w oświadczeniu, że trzęsienie ziemi spowodowało przerwy w dostawie prądu w całym kraju, w tym w Kabulu.

Region aktywny sejsmicznie

Afganistan, położony w rejonie łańcucha górskiego Hindukusz, na styku płyt tektonicznych eurazjatyckiej i indyjskiej, należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów świata. To kolejne silne trzęsienie ziemi, które w ostatnich miesiącach nawiedziło ten kraj. Pod koniec sierpnia w prowincjach Kunar, Laghman i Nangarhar wstrząsy o magnitudzie 6 spowodowały śmierć ponad 2,2 tys. osób.

