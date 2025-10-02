Logo TVN24
Świat

Trzęsienie ziemi na Filipinach, rośnie bilans ofiar. "Pada deszcz, nie ma prądu"

Trzęsienie ziemi na Filipinach
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Źródło: Reuters
Co najmniej 72 osoby zginęły w wyniku silnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Filipiny - poinformowały władze. W prowincji Cebu, najbardziej dotkniętej przez żywioł, obowiązuje stan klęski żywiołowej.

Trzęsienie ziemi wystąpiło we wtorek przed godziną 22 czasu lokalnego (około godziny 15 w Polsce - red.) - poinformowała filipińska agencja sejsmologiczna Phivolcs. Epicentrum znajdowało się około 21 kilometrów na północny wschód od Bogo, nadmorskiego miasta liczącego około 90 tysięcy mieszkańców, położonego w prowincji Cebu. Agencje monitorujące trzęsienia ziemi oszacowały głębokość najsilniejszego wstrząsu na około 10 kilometrów i odnotowały liczne wstrząsy wtórne, z których najsilniejszy miał magnitudę 6.

Trzęsienie ziemi na Filipinach. Rośnie bilans ofiar

W wyniku trzęsienia ziemi zginęły co najmniej 72 osoby - podały lokalne władze. To najnowszy bilans ofiar, wcześniej pisaliśmy o 69 zabitych. Władze nie wykluczają jednak, że tragiczny bilans jeszcze się zmieni, bo dokładna liczba osób zaginionych nie jest znana.

W raporcie opublikowanym w czwartek przez Urząd Obrony Cywilnej (OCD) podano, że 294 osoby zostały ranne. Jak podaje stacja BBC, władze prowincji Cebu ogłosiły stan klęski żywiołowej.

Zamieszkała przez 3,4 miliona ludzi prowincja Cebu jest jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych na Filipinach. Według lokalnych mediów międzynarodowe lotnisko Mactan-Cebu jest już otwarte.

Trzęsienie ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA

Trwa przeczesywanie gruzów

W środę po południu ratownicy nadal przeczesywali gruzy zawalonych budynków, próbowali się dostać między innymi do zawalonej sali gimnastycznej w mieście San Remigio, w której w trakcie trzęsienia odbywał się mecz koszykówki. - Pada ulewny deszcz i nie ma prądu, więc naprawdę potrzebujemy pomocy, szczególnie w północnej części kraju, gdzie brakuje wody po tym, jak trzęsienie ziemi uszkodziło linie zaopatrzenia w wodę - mówił w lokalnych mediach wiceburmistrz San Remigio Alfie Reynes.

Trzęsienie ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/JUANITO ESPINOSA

Komunikat polskiego MSZ

Do sytuacji na Cebu odniosło się polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi na wyspie Cebu" - przekazało MSZ na platformie X, dawniej znanej jako Twitter. "W tym trudnym momencie nasze myśli są ze wszystkimi, którzy zostali dotknięci tą wielką tragedią i wyrażamy naszą solidarność z narodem filipińskim" - czytamy we wpisie MSZ.

Najbardziej śmiercionośne trzęsienie ziemi od 2013 roku

Wstrząsy uszkodziły w prowincji Cebu linie energetyczne, mosty i wiele budynków, w tym kościół, który miał ponad 100 lat.

Jak podaje agencja Reuters, było to najbardziej śmiercionośne trzęsienie ziemi w tym kraju od 2013 roku. Wtedy sąsiednią wyspę Bohol nawiedził wstrząs o magnitudzie 7,2. Wówczas zginęły 222 osoby.

Filipiny znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Filipin
Źródło: USGS

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA

