Tajfun przyniósł porywisty wiatr. "Upewnij się, że jesteś bezpieczny"

Tajfun Halong uderzył w archipelag wysp Izu

Jak informuje Reuters, Halong dotarł do Archipelagu Izu w czwartek, niosąc silne porywy wiatru oraz opady deszczu. Wcześniej Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzegła mieszkańców przed warunkami zagrażającymi życiu. Zdaniem meteorologów żywioł w szczególności może dotknąć wyspy Hachijojima i Aogashima.

"Upewnij się, że jesteś bezpieczny, ponieważ silny wiatr może niszczyć niektóre domy na wyspach Hachijoima i Aogashima" - napisała Japońska Agencja Meteorologiczna w komunikacie.

Porywy wiatru

Według prognoz w ciągu najbliższych godzin na wyspie Hachijoma może spaść ponad 120 litrów wody na metr kwadratowy. Zagrożenie dla życia mieszkańców może nieść także silny wiatr, którego porywy mogą sięgać od 180 do nawet 250 km/h. Japońskie media informują, że setki mieszkańców musiało opuścić swoje domy i szukać schronienia w bezpiecznym miejscu. Tajfun Halong to dwudziesta druga burza w roku na Pacyfiku.

Wyspy Izu to należący do Japonii archipelag wulkanicznych wysp ciągnących się na południu od półwyspu Izu. Tworzy go 13 większych wysp oraz kilka mniejszych. W 2020 roku obszar był zamieszkały przez 21 543 mieszkańców.