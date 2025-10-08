Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"

Biedronki azjatyckie mogą być utrapieniem (Kontakt 24/Joanna) Źródło: Kontakt 24/Joanna

W ostatnich dniach Brytyjczycy wrzucają do mediów społecznościowych zdjęcia i nagrania z biedronkami. Widać na nich ogromne ilości tych owadów, głównie należących do azjatyckiego gatunku Harmonia axyridis, które gromadzą się na domach, głównie przy oknach.

Biedronki korzystają z dobrej pogody

Jak pisze BBC, za takie zachowanie biedronek najprawdopodobniej odpowiada pogoda. Po chłodnym przełomie września i października w Wielkiej Brytanii zapanowały wyższe temperatury, miejscami przekraczające 20 stopni Celsjusza. Korzystając z korzystnej aury, biedronki wzbiły się w powietrze, aby znaleźć schronienie na zimę. Wiele z nich wybrało parapety i ościeżnice, ponieważ mogą z łatwością przecisnąć się przez szczeliny w luźno dopasowanych oknach.

- (Biedronki - red.) tłoczą się razem, aby znaleźć schronienie i stabilne warunki. Owady są zmiennocieplne, co oznacza, że nie potrafią regulować temperatury własnego ciała i są zależne od środowiska. Dlatego muszą znaleźć miejsca, w których będą mogły się odizolować i uniknąć zamarznięcia. Potrzebują ciepła i energii, by latać, więc widzimy w tej chwili, jak wykorzystują dobrą pogodę, aby znaleźć odpowiednie miejsce do schronienia się na zimę - wyjaśnia dr Elizabeth Duncan, zajmująca się zoologią na Uniwersytecie w Leeds.

Zmiany klimatu wpływają na populacje owadów

Tegoroczna ciepła wiosna i lato doprowadziły do znacznego wzrostu populacji owadów w Wielkiej Brytanii. Według Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego, pojawiło się dużo mszyc, będących zmorą ogrodników, a jednocześnie głównym źródeł pożywienia biedronek. Zoolożka zauważa, że ocieplanie się klimatu skutkuje częstszymi okresami z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, przez co możemy się spodziewać dalszych zmian w populacjach owadów.

- Biedronki odczują to bezpośrednio, na przykład poprzez stres cieplny, potencjalne zmiany w ich zimowym letargu oraz zmianę miejsc, w których mogą przetrwać, oraz pośrednio poprzez zmiany w okresach dostępności, obfitości i rodzajach pokarmu, którym się żywią, zwłaszcza mszyc - tłumaczy Duncan.

Inwazja biedronek w Wielkiej Brytanii Źródło: Shutterstock

Zostawcie biedronki w spokoju

Co zrobić, jeśli biedronki szturmują nasze mieszkanie? Tom Hibbert z The Wildlife Trusts, organizacji charytatywnej zajmującej się ochroną przyrody, twierdzi, że... nic. Uważa, że liczba biedronek jest normalna jak na tę porę roku i najlepiej zostawić je w spokoju, zwłaszcza że pełnią wiele ważnych funkcji w środowisku.

- Bądź dobry dla biedronek, ponieważ są one nie tylko piękne, ale są także przyjaciółmi ogrodników. Utrzymują pod kontrolą populację owadów żerujących na roślinach, takich jak mszyce, ponieważ są one żarłocznymi mięsożercami - podsumowuje Hibbert.