Biało od Hiszpanii po Szwecję. Atak zimy w Europie

Dla wielu mieszkańców Europy piątek okazał się prawdziwie zimowy. Nad Starym Kontynentem przetaczają się fronty atmosferyczne, niosące ze sobą intensywne opady śniegu i niskie wartości na termometrach. Odczuli to m. in. mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, gdzie od rana obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, a drogi są białe i śliskie.

Hiszpania. Dziesiątki zaśnieżonych dróg

W północnej Katalonii piątkowy poranek przyniósł temperatury rzędu -2,6 stopni Celsjusza. Zimno było także w innych północnych regionach Hiszpanii. Krajowa agencja meteorologiczna AEMET wydała pomarańczowe alarmy przed śnieżycami i lodem dla Kantabrii, Kastylii i Leon, Nawarry i Kraju Basków. W regionach położonych powyżej 500 metrów nad poziomem morza spodziewane były dobowe opady śniegu do 10 centymetrów, a wysoko w Górach Kantabryjskich miały one sięgać 25 cm.

21/11 12:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: nevadas, vientos, temperaturas mínimas, costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Według danych przekazanych przez hiszpańską Dyrekcję Ruchu Drogowego (DGT), w piątek po południu utrudnienia związane ze śnieżycami odnotowano na 64 drogach. Urzędnicy podkreślili, że co chwila w kolejnych miejscach zgłaszane są gwałtowne opady śniegu i utrudnienia w ruchu. Zaapelowali o sprawdzanie warunków drogowych przed podróżą, szczególnie w obszarach górskich i na drogach dojazdowych do przełęczy.

Zaśnieżone drogi w Kraju Basków Źródło: PAP/EPA/JAVI COLMENERO

Francja. Mróz szczypnie w Paryżu

W piątek chodniki i dachy Lille w północnej Francji pokryła cienka warstwa śniegu. Po okresie łagodnej pogody, od poniedziałku nad Francją pojawiła się masa powietrza polarnego. Zimne, nasycone wilgocią powietrze przyniosło opady nawet na nizinach. W 64 departamentach od rana obowiązują żółte ostrzeżenia przed śniegiem i lodem.

Agencja meteorologiczna Meteo France poinformowała, że sobota ma być najzimniejszym dniem tygodnia. W Paryżu termometry mają rano pokazać -1 st. C, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie co najwyżej do 4 st. C. Na wschodzie kraju, w mieście Nancy, na termometrach pojawi się minimalnie -6 st. C, a maksymalnie - zaledwie 2 st. C. Po południu mogą wystąpić kolejne opady śniegu oraz marznącego deszczu.

- W te bardzo zimne noce istnieje ryzyko zamarzania dróg, co może prowadzić do trudnych warunków na drogach - ostrzegli meteorolodzy.

Śnieg zawitał we francuskim mieście Lille Źródło: Reuters

Szwecja. Więcej śniegu niż w prognozach

Piątek przyniósł chwilowy spokój w pogodzie po burzy, która w czwartek wieczorem spowodowała w południowej Szwecji opady śniegu sięgające pół metra. Daniel Mossberg ze Szwedzkiego Zarządu Transportu przekazał, że według prognoz miało spaść nie więcej niż 15 centymetrów.

- Przewidywaliśmy, że będzie mniej śniegu, niż spadło w rzeczywistości - powiedział.

W Skanii w nocy z czwartku na piątek ruch na niektórych drogach został całkowicie sparaliżowany. Sytuacja poprawiła się po północy, ale droga E6 musiała zostać tymczasowo zamknięta tuż przed godziną 2 w nocy z powodu wypadku drogowego. Do groźnej sytuacji doszło także w Malmo, gdzie w piątek rano autobus wpadł w poślizg i uderzył w filar mostu. Kilka osób zostało rannych.

Obfite pady śniegu spowodowały chaos na szwedzkich drogach Źródło: Enex

