Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Biało od Hiszpanii po Szwecję. Atak zimy w Europie

|
Zaśnieżone drogi w Kraju Basków
W północnej Hiszpanii pojawił się śnieg
Źródło: Enex
Zima zawitała nie tylko do Polski. W piątek opady śniegu odnotowano w wielu europejskich krajach, od Półwyspu Iberyjskiego po Skandynawię. W niektórych regionach nagły atak zimy zaczął się już wczoraj i spowodował utrudnienia na drogach.

Dla wielu mieszkańców Europy piątek okazał się prawdziwie zimowy. Nad Starym Kontynentem przetaczają się fronty atmosferyczne, niosące ze sobą intensywne opady śniegu i niskie wartości na termometrach. Odczuli to m. in. mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, gdzie od rana obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, a drogi są białe i śliskie.

Nie tylko śnieg. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie tylko śnieg. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia

Prognoza

Hiszpania. Dziesiątki zaśnieżonych dróg

W północnej Katalonii piątkowy poranek przyniósł temperatury rzędu -2,6 stopni Celsjusza. Zimno było także w innych północnych regionach Hiszpanii. Krajowa agencja meteorologiczna AEMET wydała pomarańczowe alarmy przed śnieżycami i lodem dla Kantabrii, Kastylii i Leon, Nawarry i Kraju Basków. W regionach położonych powyżej 500 metrów nad poziomem morza spodziewane były dobowe opady śniegu do 10 centymetrów, a wysoko w Górach Kantabryjskich miały one sięgać 25 cm.

Według danych przekazanych przez hiszpańską Dyrekcję Ruchu Drogowego (DGT), w piątek po południu utrudnienia związane ze śnieżycami odnotowano na 64 drogach. Urzędnicy podkreślili, że co chwila w kolejnych miejscach zgłaszane są gwałtowne opady śniegu i utrudnienia w ruchu. Zaapelowali o sprawdzanie warunków drogowych przed podróżą, szczególnie w obszarach górskich i na drogach dojazdowych do przełęczy.

Zaśnieżone drogi w Kraju Basków
Zaśnieżone drogi w Kraju Basków
Źródło: PAP/EPA/JAVI COLMENERO

Francja. Mróz szczypnie w Paryżu

W piątek chodniki i dachy Lille w północnej Francji pokryła cienka warstwa śniegu. Po okresie łagodnej pogody, od poniedziałku nad Francją pojawiła się masa powietrza polarnego. Zimne, nasycone wilgocią powietrze przyniosło opady nawet na nizinach. W 64 departamentach od rana obowiązują żółte ostrzeżenia przed śniegiem i lodem.

Agencja meteorologiczna Meteo France poinformowała, że sobota ma być najzimniejszym dniem tygodnia. W Paryżu termometry mają rano pokazać -1 st. C, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie co najwyżej do 4 st. C. Na wschodzie kraju, w mieście Nancy, na termometrach pojawi się minimalnie -6 st. C, a maksymalnie - zaledwie 2 st. C. Po południu mogą wystąpić kolejne opady śniegu oraz marznącego deszczu.

- W te bardzo zimne noce istnieje ryzyko zamarzania dróg, co może prowadzić do trudnych warunków na drogach - ostrzegli meteorolodzy.

Klatka kluczowa-42726
Śnieg zawitał we francuskim mieście Lille
Źródło: Reuters

Szwecja. Więcej śniegu niż w prognozach

Piątek przyniósł chwilowy spokój w pogodzie po burzy, która w czwartek wieczorem spowodowała w południowej Szwecji opady śniegu sięgające pół metra. Daniel Mossberg ze Szwedzkiego Zarządu Transportu przekazał, że według prognoz miało spaść nie więcej niż 15 centymetrów.

- Przewidywaliśmy, że będzie mniej śniegu, niż spadło w rzeczywistości - powiedział.

W Skanii w nocy z czwartku na piątek ruch na niektórych drogach został całkowicie sparaliżowany. Sytuacja poprawiła się po północy, ale droga E6 musiała zostać tymczasowo zamknięta tuż przed godziną 2 w nocy z powodu wypadku drogowego. Do groźnej sytuacji doszło także w Malmo, gdzie w piątek rano autobus wpadł w poślizg i uderzył w filar mostu. Kilka osób zostało rannych.

Klatka kluczowa-42758
Obfite pady śniegu spowodowały chaos na szwedzkich drogach
Źródło: Enex
Atak zimy. Paraliż komunikacyjny na południu kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Atak zimy. Paraliż komunikacyjny na południu kraju

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: Reuters, El Pais, Sweden Herald, Meteo France

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JAVI COLMENERO

Udostępnij:
TAGI:
HiszpaniaEuropaSzwecjaFrancjaŚnieg
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Opady śniegu w Małopolsce
Ponad 50 interwencji i wciąż pada. Śnieżyce w Polsce
Polska
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Dhace
"Budynki trzęsły się jak drzewa". Pięć osób nie żyje
Świat
Zima, intensywne opady śniegu, śnieg
Alert RCB w kolejnych miejscach
Polska
Śnieg, zima, samochód, trudne warunki na drogach
Nie tylko śnieg. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia
Prognoza
Śnieg, zima
"Coś ciekawego ma zadziać się w nocy z soboty na niedzielę"
Prognoza
Zima, Gryfice (Zachodniopomorskie)
Część Polski pod grubą warstwą śniegu. Zdjęcia
Polska
Rano nad południowo-wschodnią Polską ścierały się zimne i ciepłe masy powietrza
Gdzie już sypie, a gdzie dopiero będzie? Ścieżka opadów śniegu
Prognoza
Śnieg, deszcz ze śniegiem
Będzie sypał śnieg, miejscami intensywnie
Prognoza
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Pradawna czarna dziura. "To odkrycie jest naprawdę niezwykłe"
Nauka
Zapowiada się mroźna noc
Nocą ściśnie mróz, w dzień wystąpią zimowe opady
Prognoza
Gruz po przejściu powodzi w Wietnamie
Ponad pół miliona domów bez prądu. Rośnie bilans ofiar
Świat
Śnieg, opady śniegu, zima, pierwszy śnieg, zimno
Niż Genueński przyniesie pełnoskalową zimę. Możliwe utrudnienia
Prognoza
szwecja snieg
Atak zimy. Paraliż komunikacyjny na południu kraju
Świat
Rodzina neandertalczyków - wizja artysty
Z kim całował się Neandertalczyk?
Świat
Indonezyjska wioska Sumbersari pokryta popiołem po erupcji wulkanu
Gorące gazy, popiół i okruchy skalne utworzyły lawinę
Świat
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Deszcz tak silny, że zawalił się dach centrum handlowego
Świat
Zabawa manatów i delfina na Florydzie
Delfin zachęcił manaty do zabawy. Nagranie
Ciekawostki
snieg deszcz shutterstock_1146451535_1
Będzie padał deszcz ze śniegiem i deszcz. Warto założyć ciepłe ubrania
Prognoza
Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
NASA pokazała nowe zdjęcia komety. Niektórzy myślą, że to UFO
Nauka
Śnieg, Niemcy
U naszych sąsiadów spadł śnieg. "Jest cudownie"
Świat
mroz snieg wieczor noc park shutterstock_1008198277
Nocą ściśnie mróz, możliwe oblodzenia
Prognoza
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
Świat
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Masa śniegu może spaść w 12 godzin
Prognoza
Smog w Delhi
"Osoby, które były zdrowe, chorują"
Smog
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
"Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała"
Świat
Kometa 3I/ATLAS
NASA pokaże nowe zdjęcia obiektu, który rozpala wyobraźnię
Nauka
shutterstock_2384665027
Na termometrach zobaczymy kilka stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Akcja ratunkowa
Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej
Świat
Południowa Patagonia
Śnieżyca w parku narodowym. Zginęło pięcioro turystów
Świat
Zima, dosypie śniegu
Atak zimy. Może spaść 20 centymetrów śniegu
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica