Dramat na rajskiej wyspie. Rośnie liczba zabitych

Bilans ofiar śmiertelnych powodzi, które nawiedziły indonezyjską wyspę Bali, wzrósł do czternastu osób - poinformował w czwartek przedstawiciel rządu. W niektórych miejscach woda sięgała nawet 2,5 metra.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W gwałtownych powodziach, które dotknęły popularną wśród turystów wyspę Bali, zginęło co najmniej 14 osób - podała agencja informacyjna Reuters powołując się na przedstawicieli rządu. Wcześniej informowaliśmy o sześciu ofiarach żywiołu.

- Od ponad dekady odwiedzam Bali i nigdy nie widziałem tak gwałtownych powodzi - powiedział 49-letni Philipp Peltz, niemiecki producent muzyczny.

Ludzie byli porywani przez wody powodziowe

W mieście Denpasar, położonym w południowej części Bali, trwają poszukiwania dwóch zaginionych osób. 125 ratowników przeczesuje gruzy, aby ich odnaleźć - poinformował Abdul Muhari, rzecznik Agencji ds. Łagodzenia Skutków Katastrof. Dodał, że ponad 500 osób ewakuowano do szkół i meczetów. Muhari przekazał, że wśród ofiar nie ma obcokrajowców. - Większość ofiar zginęła, gdy została porwana przez wody powodziowe - przekazał.

Według informacji zawartych w oświadczeniu balijskiej Agencji ds. Łagodzenia Skutków Katastrof, woda powodziowa niosła ze sobą błoto i kamienie. Tworzyły się także osuwiska.

Jak przekazał gubernator Bali Wayan Koster, władze były zmuszone zawiesić dostawy prądu i wody, co zmusiło hotele, restauracje, szpitale i inne obiekty użyteczności publicznej do korzystania z generatorów. - Katastrofa ta spowodowała również straty materialne dla przedsiębiorców i firm turystycznych - powiedział Koster. W niektórych miejscach woda sięgała nawet do 2,5 metra.

Na nagraniach opublikowanych przez Narodową Agencję Poszukiwań i Ratownictwa widać samochody unoszące się w błotnistej wodzie, podczas gdy żołnierze i ratownicy w pontonach starają się pomóc osobom uwięzionym na dachach zalanych domów i innych budynków.

Ulewy w Indonezji

Na Bali mocno zaczęło padać we wtorek. Obfite opady spowodowały, że w Denpasarze i w sześciu regionach wyspy wystąpiły powodzie. Ulewne deszcze doprowadziły też do powstania powodzi we wschodniej części Indonezji, w prowincji Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie, gdzie zginęły cztery osoby.

Agencja ds. Łagodzenia Skutków Katastrof przekazała, że gwałtowne powodzie w regionie Nagekeo zdewastowały wioski i porwały kilku mieszkańców oraz pojazdy. Zniszczeniu uległa okoliczna infrastruktura, w tym siedziby urzędów, mosty oraz plantacje i pola ryżowe.

Ulewne deszcze sezonowe w Indonezji trwają od września do marca i często powodują powodzie oraz osuwiska.

Powódź na Bali Reuters

Autorka/Autor:anw

Źródło: Reuters, The Guradian, PAP